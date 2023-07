Steeds meer Duitse steden staan topless zwemmen toe in hun zwembaden

Met snikheet zomerweer is het druk in het openluchtzwembad van de centrale wijk Kreuzberg. De wijk is erg divers en dat is ook te zien aan het publiek dat het zwembad trekt. In de schaduw werken een aantal zelfstandigen op hun laptop. Bij het kinderbadje zijn twee vrouwen met hoofddoeken druk met elkaar in gesprek, terwijl verderop een vrouw met blote borsten het water in springt.

Om dat laatste te kunnen, hebben vrouwen in Berlijn de afgelopen maanden campagne gevoerd. Hoewel oben ohne, topless zwemmen of zonnebaden, nooit verboden is geweest, was het in zwembaden ongebruikelijk om dat te doen. Vaak werden vrouwen er zelfs op aangesproken. Zo werd een 33-jarige vrouw afgelopen december door medewerkers van een zwembad in Berlijn-Kaulsdorf gevraagd haar blote borsten te bedekken. Toen ze weigerde, werd ze het zwembad uitgezet.

Woedend stapte ze met haar zaak naar het Berlijnse overheidsdepartement voor justitie en de bestrijding van discriminatie. Het departement oordeelde in maart dat topless zwemmen expliciet toegestaan moet worden in alle zwembaden in Berlijn. De beslissing moet zo gelijke rechten creëren ‘voor alle Berlijners, of zij nou man, vrouw of non-binair zijn’. Afgelopen jaar introduceerde al een aantal steden, zoals Hannover, topless zwemmen voor alle genders. Twee weken geleden volgde ook München.

‘Bang dat iemand mij erop zou aanspreken’

In het openluchtzwembad in Kreuzberg zit de 30-jarige Hanna Hoffmann zonder bikinitopje met haar ogen dicht van de zon te genieten. Ze komt vaker in dit zwembad, maar het is de eerste keer dat ze hier oben ohne gaat. “Eerst hield ik mijn bikinitopje aan”, zegt ze. “Maar ik heb het net uitgetrokken, omdat daar een paar vrouwen hetzelfde deden. Ik had het niet gedaan als ik de enige was geweest, dan heb ik het idee dat iedereen kijkt en dat is niet fijn.”

Toch voelt ze zich door de regels gesterkt. “Eerder wilde ik hier ook wel topless zitten, maar ik was bang dat iemand mij erop zou aanspreken”, vertelt ze. “Ik ben toch iets te onzeker om mij er niets van aan te trekken of ik andere mensen stoor. Maar nu denk ik: als het mensen stoort, dan moeten ze maar ergens anders gaan zitten.”

Desondanks gelooft Hoffmann dat Berlijners redelijk gewend zijn aan bloot. In Bremen, waar ze vandaan komt, is oben ohne veel minder gebruikelijk. “Zelfs hier in parken zie je weleens vrouwen met blote borsten, in Bremen zie je dat echt niet”, zegt ze. Dat komt volgens haar doordat Berlijn een “extreem open stad” is en doordat met name in de DDR het naturisme – Freikörperkultur (FKK) in het Duits – omarmd werd.

Niet seksueel

De 35-jarige Braziliaanse Mateus Loureiro, die met zijn vriend Alan Candido in de schaduw aan een tafeltje zit te werken, zegt veel van de Duitse FKK-idealen te leren nu hij in Berlijn woont. “Bij ons in Brazilië is de samenleving erg geseksualiseerd. Onze bikini’s zijn minuscuul, maar naakt, dat gaat te ver”, vertelt hij. “Hier leren we dat het niet meteen seksueel is als mensen naakt zijn. Dat is een heel interessante ervaring voor ons.”

De twee zien oben ohne dan ook als een welkome stap richting vrijheid. “Mensen hebben allemaal het recht zich vrij te voelen” zegt Loureiro. “Als mannen kunnen we al een eeuwigheid onze tepels laten zien, het is absurd dat vrouwen dit niet kunnen.” In dit zwembad, waar hij al jaren komt, ziet hij een langzame verschuiving. Hij wijst naar het gedeelte waar Hoffmann zit. “Daar zitten de meer moderne mensen, verderop bij het kinderzwembad zitten de families. Hoe meer rechts je gaat, hoe conservatiever, hier zijn we meer bevrijd.”

Bij het kinderzwembad zit de 41-jarige Goca Lucić naast haar kinderwagen te kletsen met andere moeders. Alle drie vinden zij het ‘verschrikkelijk’ dat vrouwen in het zwembad welkom zijn zonder bikinitopje. Lucić vindt dat het ongepast is tegenover kinderen, gelovigen en echtparen. “Vrouwen zitten dan met een man die steeds naar de borsten van anderen kijkt. Het respect is echt weg, een beetje schaamtegevoel moet een mens hebben. Ik vind dat te veel moderniteit, te veel openheid de wereld kapotmaakt.”

‘Vrouwen moeten lekker doen wat ze willen’

Dat schaamtegevoel kent de 27-jarige Katarina Bendikova maar al te goed. In de meren rondom Berlijn zwemt ze weleens zonder bikinitopje, maar hier in de stad durft ze dat niet. “Hier in de stad ben je veel meer bezig met wat anderen van je denken”, zegt ze. Haar moeder had vroeger in Slowakije dezelfde ervaring.

“Als kind zag ik haar topless of ook naakt zwemmen in de zee of een meer”, vertelt ze. “Maar in het zwembad had ze een badpak aan. Anders staren mensen je daar aan alsof je gek bent.”

Misschien zou Bendikova ook weleens in een zwembad zonder topje willen zwemmen. Maar ze voelt zich alleen veilig als veel meer vrouwen om haar heen hetzelfde doen. “Niet zoals hier nu, vier of vijf vrouwen, maar iedere tweede vrouw”, zegt ze. Haar vriend uit Slowakije kijkt naar haar en zegt: “Ik denk dat jullie vrouwen lekker moeten doen wat jullie willen. Als je zin hebt om topless te zwemmen, doe het maar gewoon.”

Lees ook:

Adam en Eva in Afrika: alleen in dit resort kun je naakt op safari

Toen de Europeanen voor het eerst naar zuidelijk Afrika kwamen, dwongen ze de lokale bewoners om kleding aan te trekken. Nu komen ze er om zélf naakt rond te lopen. Op bezoek bij ’s werelds enige nudistenresort waar je op safari kunt.