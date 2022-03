Staatssecretaris migratie: ‘Nederland zal een enorme klus moeten klaren in opvang’

Staatssecretaris Eric van den Burg kan niet zeggen waar Nederland zich precies op moet voorbereiden. Op ‘duizenden vluchtelingen’, zegt hij, dat in ieder geval. Op dit moment hebben zich nog maar 250 mensen gemeld, maar dat aantal zal snel groeien.

“We verwachten de komende weken een grotere aanwas. De meeste mensen zitten nu nog in de buurlanden van Oekraïne, maar die raken vol, die redden het ook niet. Dus we verwachten wel een grotere stroom richting Nederland. We moeten de komende tijd veel extra capaciteit creëren.”

Nederland heeft gisteren met de Europese lidstaten afgesproken dat de vluchtelingen ruimhartig worden opgevangen. Ze hoeven geen asiel aan te vragen en zullen een speciale status krijgen, die hen zeker een jaar recht geeft op huisvesting, onderwijs en medische en sociale voorzieningen. Met die status op zak kunnen ze ook werken. De regeling kan nog tot drie jaar verlengd worden.

Alle mensen met een Oekraïens paspoort vallen onder de regeling. Ook de mensen die in Oekraïne een verblijfsstatus hebben en nu zijn gevlucht, krijgen de speciale status.

Ook studenten en expats hebben opvang nodig

Miljoenen mensen moeten dus in Europa huisvesting vinden. Wat dat in praktijk voor Nederland betekent, is nog niet bekend. Van den Burg zal vrijdag de veiligheidsregio’s bijeen roepen en overleggen met de commissarissen van de Koning over mogelijke opvangplekken. “We zijn allerlei scenario’s aan het uitwerken”, zei hij gisteren.

Nederland wil ook de mensen opvangen die uit Oekraïne zijn gevlucht maar een andere nationaliteit hebben, zoals studenten en expats. Dat zijn er in totaal ongeveer 140.000. Die relatief kleine groep leverde donderdag nog wel discussie op: Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije weigerden met de speciale statusregeling akkoord te gaan als ook die groep voor opvang en voorzieningen in aanmerking kwam.

Het compromis werd dat iedereen de grens over mag steken, maar dat Europese lidstaten zelf kunnen aangeven of ze alleen de Oekraïners opvangen, of dat ook de mensen met andere nationaliteiten welkom zijn. Zowel studenten als expats hebben in principe ergens nog een thuis waarnaar zij terug kunnen. Daarbij zullen ze hulp krijgen.

De Europese lidstaten bespraken donderdag ook de vele berichten dat mensen zonder Oekraïens paspoort de grens niet mogen oversteken. Die berichten zouden onwaar zijn. Dat zei althans de Poolse minister van migratie tegen zijn collega’s. “‘Fake news’ waren de woorden die hij gebruikte”, zei Eric van den Brug.

Opvangplekken via #Plekvrij

Bijna de helft van de vluchtelingen is nu in Polen, waar tienduizenden mensen per dag de grens oversteken. Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne loopt snel op.

Het is voor het eerst dat Europa een vluchtelingencrisis van dergelijke omvang meemaakt. In 2015, toen de bevolking uit Syrië vluchtte voor de oorlog, duurde het een jaar voor er een miljoen vluchtelingen in Europa waren aangekomen. Nu is dat aantal binnen een week tijd bereikt, en het einde is nog niet in zicht.

“We gaan nog miljoenen meer vluchtelingen zien aankomen in Europa”, zei eurocommissaris Ylva Johansson gisteravond na afloop van de vergadering van ministers van migratie.

Buurland België, dat net als Nederland kampt met een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen die asiel aanvragen, heeft burgers en gemeenten gevraagd zich te melden via de hashtag #Plekvrij. Nederland werkt ook aan een dergelijk initiatief, aldus Van den Burg.

“We willen het ook mogelijk maken dat mensen een kamer of hun vakantiehuis als opvang aanbieden”, zei Van den Burg. “Maar het is belangrijk om te beseffen dat de mensen misschien langer moeten blijven dan een paar weken.”

