Staat ex-president Trump straks in handboeien voor de rechter?

Donald Trump wist het zaterdag zeker: “De leidende Republikeinse kandidaat en voormalige president van de Verenigde Staten zal dinsdag worden gearresteerd”, schreef hij op zijn eigen sociale netwerk TruthSocial. En: “Protesteer, protesteer, protesteer!”

Hij vergiste zich. Dinsdag werden er wel dranghekken gezet bij het gerechtsgebouw in New York waar het allemaal zou gebeuren, maar er was nog geen dagvaarding naar Trump gegaan, vergezeld van de uitnodiging zich daar te melden als verdachte van valsheid in geschrifte.

Jury nog niet klaar

En uit dat gebouw sijpelde het bericht dat de jury die al enkele maanden in het geheim getuigenissen over hem aanhoort, nog niet klaar was. Zeer waarschijnlijk zal die binnenkort echter inderdaad toestemming geven voor een strafzaak tegen de ex-president. Dan moet de aanklager van de staat New York in het district Manhattan, Alvin Bragg, die ook nog echt in gang zetten.

En in dat geval staan de dranghekken er niet voor niets, hoopt Trump. Het officiële begin van zijn bestaan als verdachte wordt wat hem betreft het startsein van een volksopstand tegen het justitie-apparaat van New York. Dat zou hem alleen maar vervolgen omdat de Democraten die het justitie-apparaat leiden, graag een politieke reus onder hun tegenstanders een kopje kleiner willen maken.

Mugshot

Maar als Trump daar naar binnen gaat – de rechtse tv-zender Fox News wist te melden dat het volgende week zal zijn – wordt hij behandeld als elke andere verdachte. Zijn vingerafdrukken zullen worden genomen en twee foto’s van zijn gezicht, van voren en van opzij, gaan in het archief en naar de media. Dan wordt hij voorgeleid bij een rechter – het is nog onzeker of hij die wandeling door het gebouw in handboeien zal moeten afleggen.

Maar het lijkt in elk geval onwaarschijnlijk dat de aanklagers zullen besluiten dat buitenom te doen, in een klassieke perp walk, zodat publiek en media zich eraan kunnen vergapen. Een vernedering overigens waar Trump juist wel naar uit schijnt te kijken, zo melden mensen uit zijn omgeving. Het zou zijn rol als slachtoffer van politieke vervolging nog eens benadrukken en zijn aanhangers extra boos maken.

Aanhangers van ex-president Trump demonstreren in Californië. Beeld REUTERS

Betaling van zwijggeld

Trump en het Amerikaanse volk zullen daarna eindelijk te horen krijgen wat de precieze aanklacht wordt. Die komt in elk geval voort uit een betaling in 2016 van 130.000 dollar aan Stephanie Clifford, in haar beroep als porno-actrice beter bekend als Stormy Daniels. Dat zwijggeld moest voorkomen dat ze naar de media ging om te vertellen dat ze seks met Trump had gehad (iets wat hij ontkent).

Normaal gesproken is dat afkopen niet strafbaar, maar omdat Trump meedeed aan de presidentsverkiezingen – die hij dat jaar op het nippertje zou winnen – was het geld in feite een campagnebijdrage. Trump hield die geheim, in strijd met de wet, door zijn advocaat Michael Cohen, die het geld had voorgeschoten, in termijnen te betalen voor juridische adviezen die hij nooit gaf.

Maximaal 4 jaar cel

Voor valsheid in geschrifte, als die wordt gepleegd om een ander misdrijf te verdonkeremanen, kun je in de staat New York maximaal vier jaar cel krijgen. Maar zover komt het pas voor Trump als een nieuwe jury hem schuldig verklaart, en de rechter in die zaak inderdaad voor een vrijheidsstraf kiest. Trump, die weer namens de Republikeinen kandidaat wil zijn voor de presidentsverkiezingen, zou ook in de cel kandidaat kunnen zijn.

Tot die tijd lijkt hij vastbesloten voordeel te halen uit zijn rol als slachtoffer van politieke vervolging. Aanhangers krijgen al e-mails met het verzoek geld te geven om de aanval op hun held te helpen afslaan. En collega-politici zien zich gedwongen achter hun partijgenoot te gaan staan.

‘Derdewereldgedrag’

Sommigen doen dat maar al te graag. “Radicaal links heeft nu een gevaarlijk nieuw dieptepunt van derdewereldgedrag bereikt”, fulmineerde Elise Stefanik, lid van het Huis van Afgevaardigden.” Haar collega Jim Jordan heeft aanklager Bragg gesommeerd om voor de commissie voor justitie te verschijnen die hij voorzit, om tekst en uitleg te geven. Iets wat Bragg vermoedelijk niet zal doen, omdat hij als aanklager van de staat New York geen boodschap heeft aan het federale Congres.

Andere prominente Republikeinen probeerden een middenweg te vinden. Kevin McCarthy, leider van de Republikeinen in het Huis, zei dat hij liever geen massale protesten in New York zou zien. Nieuw politiek geweld van de kant van Trump-aanhangers, met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 nog vers in het geheugen, zou de reputatie van de Republikeinen bij niet-partijgebonden kiezers verder doen kelderen. Maar een vervolging van Trump was een geval van ongelijke behandeling, uit politieke motieven. “Dit was geld van hemzelf.”

Republikeinen zoeken een middenweg

Ook concurrenten van Trump in de strijd om de Republikeinse nominatie voor het presidentschap moesten schipperen om hun kansen niet te bederven bij de 46 procent van de Republikeinse kiezers die nu nog een voorkeur voor Trump hebben. Zij concentreerden zich op het feit van de vervolging, niet op het wat pijnlijke onderwerp ervan.

“Als je politieke vervolgingen krijgt zoals deze, dan gaat het meer om wraak dan om gerechtigheid”, zei bijvoorbeeld Nikki Haley, oud-gouverneur van South Carolina.

Alleen de potentieel sterkste uitdager van Trump, gouverneur van Florida Ron DeSantis – overigens nog niet officieel kandidaat – waagde een kritische noot. “Ik weet niet wat er allemaal komt kijken bij het betalen van zwijggeld aan een of andere pornoster om te zorgen dat ze zich stilhoudt over een veronderstelde verhouding”, zei hij, voordat ook hij de verplichte bak kritiek over de aanklager van de staat New York leeg kiepte.

Trump was van dat soort steun natuurlijk niet gediend. Tussen alle overleggen met zijn advocaten door vond hij de tijd om, zoals hij gewoon is, drie keer zo hard terug te slaan. Op TruthSocial schreef hij dat ‘Ron DeSanctimonious’ (Ron Schijnheilig) nog wel zal ondervinden hoe het is om beschuldigingen naar zijn hoofd te krijgen – onterecht natuurlijk, zo zei hij er veiligheidshalve bij.

Nog meer gevaren voor Trump Naast de zaak rond het zwijggeld aan Stormy Daniels lopen er meer strafrechtelijke onderzoeken naar Donald Trump. Voor de staat New York onderzoekt dezelfde aanklager, Alvin Bragg, ook of Trump persoonlijk strafbaar is in een zaak waar zijn bedrijf al voor veroordeeld is. De Trump Organization gaf frauduleus de waarde op van bezittingen: hoog om gemakkelijker leningen te krijgen, laag om belasting te ontduiken. In de staat Georgia dreigt een aanklacht voor overtreding van de verkiezingswetten. Trump oefende na de presidentsverkiezingen van 2020 druk uit op functionarissen om extra stemmen voor hem te ‘vinden’ zodat hij in die staat alsnog zou winnen. Na zijn verlies bij die verkiezingen bestormden aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool, op het moment dat het Congres die uitslag zou vaststellen. Een door minister van justitie Merrick Garland benoemde speciale aanklager, Jack Smith, onderzoekt of Trump kan worden aangeklaagd voor opruiing. Ook het organiseren van bijeenkomsten in een aantal staten waar Trump verloor, en waarin ‘de echte’ leden van het kiescollege voor hem stemden en de uitslag naar Washington stuurden, maakt deel uit van dat onderzoek – en dat zou trouwens ook in de staat Georgia strafbaar kunnen blijken. Speciale aanklager Smith moet ook beslissen of Trump vervolgd moet worden voor het meenemen van documenten – waaronder topgeheime stukken – naar zijn landhuis Mar-a-Lago in Florida toen hij begin 2021 uit het Witte Huis vertrok. Behalve schending van de wetten rond overheidsdocumenten zou hij ook kunnen worden vervolgd voor pogingen om het onderzoek daarnaar te hinderen.

Lees ook:

Trump verwacht dinsdag arrestatie, roept op tot protest

De Amerikaanse oud-president Donald Trump verwacht dat hij dinsdag wordt gearresteerd. Dat schrijft hij op zijn eigen socialmediaplatform Truth Social. Hij roept zijn aanhangers op om te protesteren.