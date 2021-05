Staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas bereikt, ergste geweld lijkt achter de rug

Een wapenstilstand tussen Israël en Hamas is een feit. Internationale diplomaten bemiddelden donderdag druk tussen de twee partijen over een staakt-het-vuren in Gaza. Op dezelfde avond lieten bronnen binnen Hamas aan de Libanese krant Al Akhbar weten dat de groepering met de deal akkoord gaat, en in Israël kwam tegelijkertijd de regering voor spoedberaad bijeen en ging akkoord.

De geruchten over een wapenstilstand hingen donderdagochtend al in de lucht. Woensdag voerde de Amerikaanse president Biden de druk op Israël op en ook internationaal werd er hard gewerkt aan een deal. Naar verluidt verliepen de gesprekken via Egypte – het land onderhoudt zowel contacten met Hamas als met Israël.

Dat er een staakt-het-vuren op komst was, bleek ook uit de nieuwe rakettenregen. Zoals gebruikelijk proberen Israël als Hamas elkaar zo hard mogelijk te raken voordat er een wapenstilstand van kracht is.

Berichten ‘hoopgevend’ volgens Witte Huis

Het Witte Huis liet donderdag weten dat berichten over een wapenstilstand ‘hoopgevend’ zijn, maar dat de details van een akkoord nog ingevuld moet worden. De woordvoerster zei dat Israël ‘belangrijke militaire doelen behaald’ heeft, en dat president Biden daarom van het land verwacht dat het de militaire operatie ‘afbouwt’.

De Amerikanen probeerden met hun diplomatieke druk op Israël de credits te claimen voor de wapenstilstand en tegelijkertijd te voorkomen dat een oproep tot een wapenstilstand in een resolutie werd voorgelegd in de VN-Veiligheidsraad. De VS zouden dan, om Israël te beschermen, hun veto hebben uitgesproken en daarbij politieke schade oplopen.

Israël denkt waarschijnlijk anders over de behaalde successen. Woensdag liet premier Netanyahu nog weten dat de operatie wat Israël betreft geen tijdslimiet had, dus nu hij toch akkoord gaat met een wapenstilstand, zal hij het nodige uit te leggen hebben de komende dagen. Ook vuurde Hamas of Islamitische Jihad nog raketten af op Israël tijdens het spoedberaad van de Israëlische regering.

Belangrijkste Hamas-kopstuk ongrijpbaar

Hamas wilde met de beschietingen laten zien dat Israël zijn doelen niet heeft behaald en dat alle bombardementen op Gaza niets hebben uitgehaald. En ook al heeft Israël een aantal Hamas-kopstukken geliquideerd, het belangrijkste doelwit, Mohammed Deif, bleef ongrijpbaar. Een ander Hamas-kopstuk, Osama Hamdan, vertelde donderdag in een interview met persbureau AP dat Deif nog altijd de militaire operaties tegen Israël vanuit Gaza leidt. Ook zei hij dat Hamas ‘geen tekort aan raketten’ heeft.

Volgens verschillende anonieme bronnen gaat het staakt-het-vuren vrijdagochtend al in, ook al zullen waarschijnlijk nog over en weer wat sporadische beschietingen plaatsvinden. Maar het ergste geweld lijkt voorlopig achter de rug.

De verleiding is groot om de huidige strijd tussen Israël en Hamas te vergelijken met de vorige conflicten tussen de twee kemphanen. Toch is de ronde van 2021 anders.