Sri Lanka wacht in spanning af: zal de teruggekeerde ex-president worden gearresteerd?

Sri Lankaanse mensenrechtenorganisaties willen dat de naar zijn land teruggekeerde ex-president Gotabaya Rajapaksa wordt gearresteerd en vervolgd, onder meer voor het bankroet van zijn land en talloze strafbare feiten.

Rajapaksa was sinds 13 juli dit jaar op de vlucht na een massale volksopstand tegen zijn bewind en zijn familie. Als een dief in de nacht verdween hij naar de Malediven, vervolgens naar Singapore en toen naar Thailand. In geen van die landen was hij gewenst. Eenmaal in veiligheid trad hij af als president.

Hij keerde vrijdagnacht terug naar Sri Lanka waar hij op de luchthaven werd onthaald met bloemen door hoge partijleden en parlementariërs van zijn regeringspartij. Rajapaksa ontving het eerbetoon met een brede lach. Vervolgens kregen hij en zijn familie een veiligheidsescorte door de hoofdstad Colombo naar een door de regering aangewezen residentie. Mensenrechtenorganisaties, zoals het Centre for Policy Alternatives, en Sri Lankaanse vakbonden willen dat hij nu wordt opgepakt.

Een staatsschuld van 51 miljard dollar

Het land is bankroet na wéér een paar jaar bewind van de Rajapaksa familie. De schatkist is leeg. Sri Lanka ging failliet toen het leningen niet kon terugbetalen. De economie krimpt dit jaar met circa 8 procent en de inflatie is inmiddels gestegen naar 64 procent. Onder de bevolking heerst honger en er is gebrek aan ongeveer alles, waaronder voedsel, medicijnen, brandstof en kunstmest om de akkers goed te kunnen bebouwen. Veel producten werden ingevoerd, maar daar is geen geld meer voor.

Sri Lanka heeft een uitstaande staatsschuld van 51 miljard dollar die het niet kan betalen, net zomin als de rente. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is bereid om het land 2,9 miljard dollar te lenen om de ergste problemen aan te pakken. Onder leiding van Japan wordt er gewerkt aan een herstructurering van de schulden. De verwachting is dat de grootste schuldeiser, China, hier niet welwillend aan mee zal werken, tenzij het land een preferente positie krijgt die het mogelijk maakt om infrastructuur van Sri Lanka in handen te krijgen en zo de eigen handelsroutes te verstevigen.

Rajapaksa werd in juli door de door hemzelf aangestelde premier Ranil Wickremesinghe opgevolgd als president voor de periode tot de volgende verkiezingen. De regeringspartij van Rajapaksa koos Wickremesinghe als president, waarbij het de eisen van de demonstranten negeerde voor een transparanter bestuur. In de afgelopen anderhalve maand zette Wickremesinghe politie en leger in om de opstand neer te slaan en sleutelfiguren te arresteren. Voor de demonstranten is er niet veel veranderd na maanden van protesten. Wickremesinghe had al eerder laten weten dat Rajapaksa kon terugkeren naar zijn geboortegrond.

In Sri Lanka wordt er nu met spanning afgewacht of Rajapaksa zal worden vervolgd voor het bloedig neerslaan van de Tamil-rebellie in 2009, toen hij minister van defensie was en zijn broer Mahinda president. Ook moet hij vervolgd worden voor de moord op de journalist Lasantha Wickrematunge in 2009. De vakbonden eisen een onderzoek naar corruptie en mismanagement van Rajapaksa waardoor het land failliet is gegaan.

