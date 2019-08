Spot niet met het Hongaarse drugsbeleid, ook niet op het Szigetfestival

Hongarije kent een streng antidrugsbeleid. Dat kan twee jonge Nederlanders, die gearresteerd zijn op het bekende Szigetfestival, duur komen te staan.

Twee jonge Nederlanders die vorige week op het Hongaarse Szigetfestival wegens handel in marihuana en pillen werden gearresteerd, hangt maximaal een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Hongarije heeft een zerotolerancebeleid als het om drugs gaat en kent draconische straffen. Zelfs als de uiteindelijke straf lager uitvalt, is de kans groot dat de twee jaren in voorarrest zitten.

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs die wegens drugsmokkel gearresteerd worden in Hongarije, zitten soms vier jaar vast voordat ze hun straf horen, zegt John van der Wal. Als echtgenoot van een Nederlandse diplomate bemande hij in 2013 de E4U-stand, een hulppost die Europese ambassades in Hongarije jaarlijks gezamenlijk op het populaire festival opzetten.

Van der Wal verwacht niet dat de twee jongens er gemakkelijker vanaf zullen komen dan de vrachtwagenchauffeurs. Met een waarde van 15.000 euro was het de grootste drugsvangst ooit op het festival en daarmee waarschijnlijk een goede gelegenheid om een voorbeeld te stellen.

Voorlopig heeft de rechter in ieder geval besloten dat de twee Nederlanders een maand in voorarrest blijven. Vrijlating op borg wees hij af, omdat de jongens geen enkele band met Hongarije hebben en het vluchtrisico daarom te groot is.

Risico’s

Nederlanders, en vooral Nederlandse jongeren, nemen de risico’s niet serieus genoeg, denkt Van der Wal. Jaarlijks komen wel een paar Nederlanders wegens drugs in de problemen op het festival op het Óbuda-eiland bij Boedapest en drie van de zeven Nederlanders die in 2018 in Hongaarse gevangenissen zaten, zaten daar in verband met drugs.

“Ik herinner me dat ik over het festivalterrein liep en een groep gekscherend riep: wil je een joint? Oh nee, dat mag niet van John,” zegt hij. Maar er is volgens hem weinig reden om met het Hongaarse beleid te spotten. Niet alleen kun je voor één joint al gearresteerd worden, de gevangenissen zijn zeer slecht, met overvolle cellen. Een jaar geleden werd Hongarije om die reden nog door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de vingers getikt.

Aan de voorlichting ligt het zeker niet. Uit angst voor problemen met de vergunning hanteert het Szigetfestival zelf ook een streng drugsbeleid. Jongeren worden op hun ticket al gewaarschuwd tegen drugsgebruik, alle bezoekers worden bij de poort op drugs en wapens gecontroleerd en het was de eigen bewakingsdienst die de politie waarschuwde, nadat ze de eerste dag hadden gezien dat bij een bepaald tentje steeds mensen met kleine pakjes naar buiten kwamen.

Sziget is populair onder Nederlanders

Het Hongaarse Szigetfestival (Eilandfestival) wordt gehouden op een eiland in de Donau bij Boedapest. Sinds de oprichting als studentenfestival in 1993 is het uitgegroeid tot een van de grootste muziekfestivals in Europa. Behalve muziek biedt het programma tal van andere evenementen. Afgelopen jaar trok het festival in totaal zo’n 565.000 bezoekers. Vanuit diverse landen, waaronder Nederland, rijden speciale treinen om de festivalbezoekers naar Boedapest te brengen. Het festival is onder Nederlandse jongeren zeer populair, met pakweg 18.000 mensen vormen zij de grootste groep onder de buitenlandse bezoekers.

Lees ook:

Krijgt Nederland zijn eigen Greta Thunberg?

De vijftienjarige Rosa Anders heeft veel weg van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Vrijdag gaf ze een toespraak voor pakweg 15.000 mensen op muziekfestival Sziget in Hongarije. Aan de vooravond sprak Trouw met haar.