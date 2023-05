‘Spionagewalvis’ duikt op voor Zweedse kust

Een roemruchte walvis die mogelijk door Rusland werd getraind voor spionage, is zondag gespot in Zweedse wateren. Het gaat om een witte walvis, oftewel beloega, die vier jaar geleden voor het eerst werd waargenomen voor de noordkust van Noorwegen. De walvis had toen een harnas van riemen aan waarop een camera kon worden gemonteerd. Volgens de Noorse autoriteiten was het dier waarschijnlijk afgericht door de Russische marine en ontsnapt uit een kooi. Biologen ontdeden de walvis van zijn harnas en noemden hem Hvaldimir, een combi van het Noorse woord hval (walvis) en de Russische naam Vladimir.

Waarom Hvaldimir nu opduikt voor de kust van Gotenborg, is onduidelijk. Het beest is er ver verwijderd van soortgenoten, die doorgaans noordelijker leven. “Hij wil waarschijnlijk een gezin stichten”, zei bioloog Sebastian Strand tegen de Zweedse zender TV4. “Hij is een beetje verkeerd gezwommen.”

