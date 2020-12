Spijtige verrassing: ook peuters gelden in België als ‘knuffelcontact’

Waar Nederlanders kozen voor ‘anderhalvemetersamenleving’, werd in Vlaanderen ‘knuffelcontact’ verkozen tot woord van het jaar. De uitslag toont een belangrijk verschil in coronamaatregelen tussen beide taalgebieden: sociaal contact ligt in België al sinds de eerste golf veel sterker aan banden dan in Nederland. Toch bleek daags voor Kerst dat veel Vlamingen de regels rond het knuffelcontact niet hebben begrepen.

Eerst mocht ieder Belgisch gezin een bubbel vormen met één ander gezin, maar toen België in oktober gebukt ging onder een tweede golf en de zorg het bijna begaf, maakte die regel plaats voor het knuffelcontact.

Het knuffelcontact is die ene volwassene (altijd dezelfde) die nog op bezoek mag komen, al dan niet vergezeld van kinderen onder de twaalf. Tenminste, dat dáchten veel Belgen.

Zoals burgemeester Bart Tommelein van Oostende. Die dreigde vorige week in verschillende kranten met boetes voor families die de coronaregels tijdens Kerst zouden overtreden door toch samen te dineren. Daarop reageerden verschillende lezers: hield hij zich zelf eigenlijk wel aan de regels? Tommelein had op zijn facebookpagina namelijk een video gedeeld van hoe hij Sinterklaas vierde met twee van zijn (peuter)kleinkinderen.

Opschudding in gezinnen

Inderdaad, stelde het Nationaal Crisiscentrum, ook kleine kinderen gelden binnenshuis als knuffelcontact. Tommelein was zich van geen kwaad bewust en sprak op Twitter van een ‘spijtige verrassing’. En hij was niet de enige. Zelfs bij de corona-infolijn bleken de telefonisten niet op de hoogte, en ook op verschillende overheidssites staat het verkeerd.

Volgens epidemiologen en minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke is de maatregel echter nooit anders geweest, omdat ook kinderen de ziekte kunnen doorgeven.

Het nieuws leidde tot opschudding in veel gezinnen. Dat versoepelingen voor Kerstmis en de jaarwisseling er niet inzaten volgens de regering – ondanks dat de epidemie er verder is teruggedrongen dan in Nederland en Duitsland – werd begin december nog met teleurstelling, maar zonder protest, aanvaard. Dat de nieuwe uitleg van het knuffelcontact nu voor velen in de praktijk een verstrenging betekent van de toch al knellende bezoekregels, valt moeilijker en leidt vermoedelijk enkel tot het bewust overtreden van de regels, in plaats van onbewust.

