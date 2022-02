Speuren naar oorlogsschepen op weg naar de Zwarte Zee

In een nietszeggend theehuis in Istanbul klotsen de golven over de kade het terras op. Dichter bij de Bosporus, de zeestraat die dwars door de Turkse metropool slingert, kan je niet komen. Zelfs op een regenachtige, koude winterdag kan Yörük Isik hier uren in de verte turen. De scheepsspotter en zelfbenoemd Bosporus-observator houdt zijn camera met gigantische lens in de aanslag als het eerste schip opdoemt uit de nevel.

Isik, een grote man met een fikse baard, had gehoopt vandaag een Russisch oorlogsschip te spotten. Op openbare webcamera’s had hij gisteren gezien dat een schip de haven van Sebastopol op de Krim had verlaten, maar dat lijkt voorlopig toch geen koers te zetten naar Istanbul. Zulke onvoorspelbaarheid is precies wat deze volledig uit de hand gelopen hobby volgens hem zo verslavend maakt: “Je weet nooit wat je op een dag gaat zien. Soms vind je niks, maar er is altijd een kans dat je getuige bent van iets belangrijks.”

Spanningen

Belangrijk voor de 50-jarige Isik is op dit moment alles wat gelinkt kan worden aan de oplopende spanningen tussen Oekraïne en Rusland. “Haalt Rusland extra schepen naar de Zwarte Zee, of stuurt de Navo juist versterkingen?” Als hij een schip in het vizier heeft, onderzoekt hij het soort schip en wat voor wapens het aan boord heeft. “Maar als er niks gebeurt, kan dat ook iets zeggen, omgekeerd spotten zeg maar”, lacht hij.

Turkije reguleert de passage van oorlogsschepen die van de Zwarte Zee via de Bosporus en Dardanellen naar de Middellandse Zee varen, en andersom. Dit is vastgelegd in het Verdrag van Montreux uit 1936. Koopvaardijschepen hebben volgens deze afspraken vrije doorgang. Maar voor oorlogsschepen zijn er limieten wat betreft het gewicht van de schepen (15.000 ton), hoeveel schepen een land naar de Zwarte Zee mag sturen (maximaal 9) en hoelang schepen daar mogen blijven (21 dagen).

Voor de landen die aan de Zwarte Zee grenzen - Turkije, Rusland, Oekraïne, Bulgarije, Roemenië en Georgië - zijn de regels soepeler. Zo hoeven zij de Turkse autoriteiten maar acht dagen voor de geplande passage van een schip in te lichten, voor alle andere landen is dat vijftien dagen. Maar ook deze landen mogen bijvoorbeeld geen vliegdekschepen door de Bosporus laten varen, omdat die te groot zijn.

Als mogelijk aanvoerkanaal voor oorlogsschepen van beide zijden is de Bosporus van ‘vitaal’ belang, zegt Yörük Isik, die zichzelf ook opwerpt als geopolitiek analist en blogt over de verhoudingen rond de kronkelige zeestraat. “Voor de export van graan en energie vanuit Rusland is het eveneens van groot belang dat deze straat openblijft.” Tot nu toe heeft Turkije het verdrag volgens hem altijd met succes uitgevoerd, waardoor de Bosporus altijd openbleef voor de internationale scheepvaart. De Turkse minister van defensie verzekerde deze week nog aan Rusland dat Turkije de regels van het verdrag zal blijven handhaven.

Felrode Turkse vlag

Een aanwijzing voor hoe deze geopolitieke ontwikkelingen zich voortzetten ziet scheepsspotter Isik in een marinetanker die voorbij komt varen. De wapperende felrode Turkse vlag steekt fel af in het grijze weer. Het schip genummerd A571 ligt diep in het water, wat volgens Isik betekent dat het volgeladen is. “We kunnen aannemen dat er activiteiten zijn van marineschepen in de Zwarte Zee, waar het brandstof naartoe brengt.”

HEAVY in to the BlackSea: Turkish Navy support tankers TCG Albay Hakkı Burak A571 & TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş A574 (new!) transited Bosphorus towards the Black Sea. pic.twitter.com/A49R2GTajI — Yörük Işık (@YorukIsik) 2 februari 2022

Het zijn door de Oekraïnecrisis hoogtijdagen voor de scheepspotter: “Alle dingen waar ik van hou komen nu samen: Russische buitenlandpolitiek, het marineverkeer en Istanbul.”

Opgroeiend in de jaren zeventig en tachtig in Istanbul raakte hij in de ban van de schepen die traag de stad doorkruisten, vooral de Sovjetschepen. “Het had iets magisch, een schip uit zo’n onbekende plek, het zien van het Cyrillische schrift, het opende voor mij een hele nieuwe wereld.”

Wat het extra fascinerend maakt voor Isik, is dat de schepen dwars door het hart van Istanbul varen. “We zitten hier in een theehuis met het passerende internationale scheepsverkeer vlak voor onze neus.”

In dit geval behelst het theehuis niet veel meer dan een terras met luifels en een doorzichtige tentconstructie om de paar klanten tegen het weer te beschermen. Met zijn enorme camera gaat Isik even naar buiten om een olietanker op weg naar Rusland vast te leggen. Hij herkende het schip niet, maar zag in de voor een leek onbegrijpelijke gegevens in de app MarineTraffic toch genoeg aanwijzingen om een foto te maken. “Ik ben alleen geïnteresseerd in schepen met een verhaal, maar soms ontdek je het verhaal pas veel later.”

De kou en regen doet hem niet veel, zijn enthousiasme is verwarmender dan zijn fleece vest en handschoenen zonder vingers. Onder het genot van zijn tweede Turkse koffie praat hij honderduit. Het enige nadeel aan deze plek vindt hij dat ze geen espresso hebben. Hij vertelt ook geregeld midden in de nacht op te staan om een foto te maken: “Als het een belangrijk schip is, dan is er geen dag of nacht voor mij.”

