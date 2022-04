Speelt Poetin de EU alsnog uit elkaar via het gas?

De nervositeit over Russisch gas stijgt in Europa. Nadat Rusland de gaskraan naar twee Europese landen dichtdraaide, zijn sommige gasbedrijven geneigd om te voldoen aan Poetins eisen. De Europese Commissie eist dat de lidstaten hen weerhouden, want anders verbrokkelt Europa’s eenheid.

De Europese Commissie is van plan om maatregelen te nemen tegen lidstaten die akkoord gaan met de nieuwe betalingseisen van Poetin. Dat zei een woordvoerder van commissie gisteren. Het dreigement kwam nadat bleek dat ook het Italiaanse energiebedrijf Eni van plan is om zich te schikken in nieuwe betalingseisen die Rusland vorige maand afkondigde. Zeker negen andere bedrijven willen dat ook gaan doen, waaronder het Oostenrijkse OMV en Uniper, de grootste Duitse importeur van Russisch gas.

Voortaan in roebels

Per decreet bepaalden de Russen eind maart dat betalingen voor Russisch gas voortaan in roebels gedaan moeten worden. Maar dat was niet het enige: het decreet legt Europese bedrijven die in Rusland gas kopen een ingewikkelde betalingsconstructie op. Dat, zo is de analyse in Brussel, heeft Moskou zo georganiseerd om Europese sancties te omzeilen.

Rusland wil dat betalingen - in euro’s of dollars - voortaan op een bankrekening van Gazprombank worden gestort. Als dat is gebeurd, beschouwt het land de betaling nog niet als voldaan. Dat is pas het geval als het vervolgens is overgemaakt op een tweede bankrekening, in roebels. Europese bedrijven moeten dus zo’n tweede roebelrekening openen.

De Europese Commissie gaat daar nu voor liggen. “Het is niet alleen contractbreuk van Rusland, want 97 procent van de contracten gaat uit van betaling in euro’s of dollars, maar het is ook een duidelijke omzeiling van de sancties”, zegt het.

Overduidelijke schending van sanctieregels

De nieuwe manier van betalen zorgt er namelijk voor dat de Russische Centrale bank betrokken raakt. Die moet de euro’s omwisselen voor roebels. “De centrale bank staat op de sanctielijst, dus meedoen met deze methode is een overduidelijke schending van de Europese sanctieregels”, zo legde een woordvoerder van de Commissie uit.

Lidstaten moeten zelf toezien op de naleving van de sancties. Als zij of als bedrijven in hun land daarom tóch willen voldoen aan de Russische eisen, zal de Commissie maatregelen nemen tegen die landen. Die zullen bestaan uit zogenaamde ‘inbreukprocedures’, die Brussel gewend is in te zetten tegen lidstaten die zich onttrekken aan Europese regels.

De kwestie werd eerder deze week actueel nadat Rusland besloot om Polen en Bulgarije niet langer van gas te voorzien. Die landen hadden zich niets aangetrokken van de nieuwe Russische eis en waren doorgegaan met de betaling zoals die was afgesproken in hun contracten. Toevallig waren Polen en Bulgarije de eerste landen waar een betalingstermijn verstreek sinds het Russisch decreet van kracht geworden is.

Betalingstermijnen verschillen overal in Europa, maar volgens een hoge commissie-ambtenaar verstrijkt op 20 mei aanstaande de volgende deadline, van gasleverancier Eni in Italië. Dat lijkt te willen gaan voldoen aan de nieuwe Russische eis. Italië, dat verplicht is om toe te zien dat alle bedrijven in het land voldoen aan de sanctieregels, moet dat nu stoppen.

Wig in Europees front

De Europese Commissie zegt de kwestie hoog op te spelen, omdat ze zich realiseert dat de nieuwe betalingsmethode ervoor kan zorgen dat Rusland zijn eigen economie in stand houdt. Maar het vreest ook dat Rusland een wig weet te drijven in het gemeenschappelijke Europese front.

Het grootste probleem is dat Rusland de betaling niet als compleet beschouwt voordat het op de tweede (roebel)rekening is beland. “Dat zorgt ervoor dat een Europees bedrijf geld geeft aan Rusland en dat Rusland vervolgens met dat geld kan doen wat het wil. Het zal het op enig moment tegen een bepaalde wisselkoers op de tweede rekening deponeren, maar niemand zegt wanneer of tegen welke koers. Dat betekent dat Europese bedrijven compleet zeggenschap kwijtraken over hun geld”, aldus een betrokken ambtenaar.

Volgens persbureau Bloomberg zijn meer gasbedrijven dan die in Italië van plan aan de nieuwe regels te gaan voldoen. Het persbureau sprak met zeker tien Europese gasopkopers die inmiddels bankrekeningen in Moskou hebben geopend. Een eerdere richtlijn van de Commissie leek daar ook ruimte voor te bieden.

Nu zegt de Commissie dat het geen bezwaar heeft als bedrijven een enkele rekening bij de Gazprombank in Moskou openen, maar dat de tweede, de roebelrekening, taboe is. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dinsdag dat bedrijven die meewerken met Moskou, ook zelf een hoog risico lopen.

Lees ook:

Rusland heeft woensdagochtend de gaskraan naar Polen en Bulgarije dichtgedraaid. Officieel omdat deze landen weigeren af te rekenen in roebels.