Speciale aanklager gaat zoon president Biden vervolgen, maar de Republikeinen vertrouwen het niet

De zoon van president Joe Biden loopt grote kans in de gevangenis te belanden voor belastingontduiking, verboden wapenbezit en misschien nog andere misdaden. Onderhandelingen van Hunter Bidens advocaten met een aanklager over een schikking zijn onverwacht gestrand.

Omdat de zaak zo hoog oploopt, en politiek gevoelig ligt, heeft de minister van justitie deze aanklager, David Weiss, vrijdag een speciale onafhankelijke status gegeven.

Weiss stuurt nu aan op een berechting van Biden. Behalve voor Hunter Biden is die ontwikkeling ook slecht nieuws voor zijn vader. De Republikeinen hameren er al sinds zijn aantreden als president op dat het niet zomaar gaat over een kind van de president dat vele scheve schaatsen heeft gereden. Er heeft volgens hen een criminele samenwerking bestaan tussen Joe Biden toen hij vice-president was en zijn zoon, met als doel zich te laten betalen voor politieke invloed.

De president zelf en zijn politieke vrienden ontkennen niet dat Hunter (53) in zijn persoonlijke en beroepsleven veel steken heeft laten vallen. Na zijn rechtenstudie had hij een aantal banen die hij direct of indirect aan zijn vader te danken leek te hebben. In 2006, toen Joe Biden nog een invloedrijke senator was, kwam zijn zoon in het bestuur van staatsspoorwegbedrijf Amtrak, op voordracht van president George W. Bush.

Hij gaf die baan op in 2009 omdat zijn vader toen vice-president naast president Barack Obama werd, maar ging in 2014 in op de uitnodiging plaats te nemen in het bestuur van energiebedrijf Burisma in Oekraïne, tegen een hoog salaris.

Joe Biden had toen de betrekkingen met dat land in zijn portefeuille. Later zou president Donald Trump in politieke problemen komen doordat hij de president van Oekraïne, Volodimir Zelensky, preste om een corruptie-onderzoek naar de Bidens te starten, of op zijn minst aan te kondigen.

Inkomsten niet opgegeven aan Belastingdienst

Hunter Biden adviseerde daarna Chinese bedrijven, en het waren de inkomsten daaruit die hij niet aan de belastingen opgaf. De vervolging voor wapenbezit komt voort uit zijn verklaring, tijdens het kopen van een pistool, dat hij geen drugs gebruikte, terwijl dat wel het geval was.

Na de dood van zijn broer Beau raakte hij verslaafd. President Biden heeft steeds volgehouden zich niet te hebben bemoeid met de zaken van zijn zoon, en trots te zijn dat hij inmiddels zijn leven weer op orde heeft.

Op vragen van journalisten antwoordt het Witte Huis steevast dat het een privékwestie is. Maar die scheiding tussen persoonlijk en politiek is niet altijd vol te houden.

Niet langer een privékwestie

Lange tijd sprak de president vol liefde over zijn zes kleinkinderen. Maar daarmee leek hij het bestaan te ontkennen van Navy Joan Roberts, een nu vierjarig meisje waarvan Hunter Biden het vaderschap en zijn onderhoudsplicht pas na een rechtszaak wilde erkennen. Op de rechtse nieuwszender Fox werd opa Biden over de hekel gehaald voor het feit dat Navy haar grootvader nog nooit heeft mogen ontmoeten.

Toen dat onlangs ook gebeurde door een veelgelezen columniste van de New York Times, draaide hij bij en liet in een verklaring aan het roddelblad People weten dat ‘Jill en ik alleen maar het beste willen voor onze kleinkinderen, inclusief Navy.’

Met schikking leken problemen voorbij

Hunter Bidens problemen met justitie leken zo goed als voorbij toen aanklager David Weiss in juni aankondigde dat er een schikkingsovereenkomst was. Daarbij zou hij alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf krijgen voor de belastingontduiking.

Maar er bleek onduidelijkheid te bestaan over de vraag of justitie verder ook alle andere verdenkingen zou laten rusten, waaronder mogelijk het zonder vergunning vertegenwoordigen van een buitenlandse mogendheid of het witwassen van geld. Volgens de rechter die het akkoord moest goedkeuren, waren er ook juridisch-technische problemen mee.

Onderhandelingen liepen stuk

De partijen kregen dertig dagen om een nieuwe overeenkomst op te stellen, maar die onderhandelingen liepen volgens de aanklager stuk. In conservatieve media en bij de Republikeinen in het Congres was er destijds grote verontwaardiging over de schikking, die werd gezien als het matsen van de zoon van de president.

Het geval werd vaak aangehaald als contrast met de strenge aanpak van ex-president Donald Trump, tegen wie inmiddels verscheidene strafzaken lopen.

De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden hadden Weiss willen laten verhoren door een commissie van het Huis van Afgevaardigden, maar nu hij de status van speciale aanklager heeft, hoeft hij niet te komen en zal het Congres moeten wachten op zijn eindverslag.

Om die reden werd Weiss’ benoeming tot speciale aanklager door de Republikeinen niet bepaald met applaus begroet, ookal werd hij benoemd door president Donald Trump en kreeg hij in eerste instantie tijdens diens regering de opdracht Hunters zaken te onderzoeken.

Een woordvoerder van afgevaardigde Jim Jordan, voorzitter van de commissie voor juridische zaken, zei: “David Weiss is niet te vertrouwen, en dit is alleen maar weer een nieuwe manier om de corruptie van de familie Biden wit te wassen.” Een woordvoerster van ex-president Donald Trump zei het nog wat harder: “Corrupte Joe Biden, Hunter Biden en de hele Biden misdaadfamilie zijn tientallen jaren door het ministerie van justitie beschermd, ook al is er overstelpend bewijs en zijn er geloofwaardige getuigenverklaringen die in detail laten zien hoe ze misdaden pleegden, logen tegen het Amerikaanse volk en het land verkochten aan buitenlandse vijanden, om er zelf beter van te worden.”

Lees ook:

Belastingontduiking en wapenbezit, meer kon aanklager niet vinden bij Hunter Biden

Voor vader Joe Biden zal het ongetwijfeld een bittere pil zijn – hij heeft altijd volgehouden dat Hunter onschuldig was. Maar de Republikeinen in het Congres hebben er pas goed een vieze smaak van in de mond. Zij zijn ervan overtuigd dat de Amerikaanse justitie veel zwaardere misdaden van Hunter Biden door de vingers heeft gezien.