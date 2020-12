Speciaal kerstconcert op Kerstavond in de Notre-Dame van Parijs

Voor het eerst sinds de grote brand in april 2019 heeft het koor van de Notre-Dame afgelopen Kerstavond een concert verzorgd. Samen met solist Julie Fuchs en de cellist Gautier Capucon brachten acht koorleden, in werkkleding en met een helm op, onder andere ‘Stille Nacht’, ‘Hymn of Angels’ en zelfs ‘Jingle Bells’ ten gehore.

Het koor zou eigenlijk met twintig zangers en zangeressen aantreden, maar door coronamaatregelen werd dat aantal teruggebracht tot acht. Bovendien hielden de koorleden anderhalve meter afstand van elkaar.

Julie Fuchs en leden van het koor. Beeld AP

Gautier Capucon. Beeld AFP

Het concert werd al op 19 december opgenomen en donderdagavond uitgezonden op de tv-zender France 2. Er mocht geen publiek bij aanwezig zijn. Pas als de Notre-Dame herbouwd is, zal de Notre-Dame de deuren weer openen voor publiek. Dat zal op z'n vroegst in 2024 zijn.

Onder normale omstandigheden treedt het koor zo'n zestig keer per jaar op in de Notre-Dame, maar sinds de brand doet het verschillende Parijse kerken aan.

De aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit hield de Kerstdienst in de Saint-Germain-l’Auxerrois kerk tegenover het Louvre. Hij noemde het concert “zeer symbolisch, gekenmerkt door emotie en hoop” en “een viering van muzikaal erfgoed dat stamt uit de Middeleeuwen.”

Cellist Gautier Capucon en leden van het koor. Beeld AP

Beeld AFP

Geen moderne fratsen in de Notre-Dame: ’s werelds beroemdste kerk wordt precies zo herbouwd als hij was

De Notre-Dame in Parijs, die in 2019 door brand zwaar beschadigd raakte, krijgt geen nieuwe spits of eigentijdse glas-in-loodramen: de kathedraal in Parijs wordt herbouwd zoals hij was.