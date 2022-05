Spanningen in Israël lopen weer op: Drie doden en meerdere zwaargewonden nabij Tel Aviv

Op Israëls Onafhankelijkheidsdag donderdag hebben twee Palestijnen een aanslag gepleegd in de ultraorthodoxe stad Elad in de buurt van Tel Aviv. Er vielen drie doden en verschillende zwaargewonden.

Het is de zevende dodelijke terroristische aanval in anderhalve maand tijd. Bijelkaar zijn nu al tien mensen omgekomen. De spanningen tussen Palestijnen en Israëlische Arabieren enerzijds en de joodse gemeenschap anderzijds nemen steeds verder toe. Donderdag werden bij ongeregeldheden op de Tempelberg 21 relschoppers gearresteerd en raakten twee politiemensen gewond. Aanleiding voor de ongeregeldheden was de komst van zeker duizend Joden naar de berg, die de afgelopen twee weken voor hen verboden gebied was. Op de Tempelberg ligt de Al-Aqsa moskee, de op twee na belangrijkste heilige plek voor moslims in de wereld. Hier werd Eid al-Fitr gevierd, het einde van de ramadan. Al snel kwam het tot gewelddadigheden tussen moslims en Joden met de politiemacht ertussen, waarbij stenen en andere objecten naar leden van de veiligheidsdiensten werden gegooid.

De militante Palestijnse groep Hamas, die de Gaza bestuurt, juichte donderdagavond de aanslag in Elad toe en koppelde die aan het geweld op de Tempelberg eerder op de dag.

De aanval in Elad kwam van twee kanten en was gericht op het amfitheater. Met geweren werd geschoten op de aanwezigen, ook zou er een bijl zijn gebruikt. De daders vluchtten vervolgens in een auto. De politie heeft wegblokkades opgeworpen en begon aan een klopjacht. De burgemeester van de stad raadde de inwoners vooral aan om binnen te blijven en deuren en ramen op slot te doen.

Uitspraak over Hebron

Eerder op de dag kwam ook het Hooggerechtshof in Israël met een uitspraak over een rechtszaak die al twee decennia duurt. Het oordeel luidde dat ruim duizend Palestijnen in acht dorpen ontruimd moeten worden op het zuidelijk deel van de Westbank bij de plaats Hebron. De grond is aangewezen als militair oefenterrein. De Palestijnse bewoners betoogden dat zij daar al van generatie op generatie wonen toen het gebied indertijd schietterrein werd. Zij weigerden te vertrekken. De uitspraak van het hof is dan ook een gevoelige klap voor de Palestijnen en zal de spanningen alleen maar verder doen oplopen.

De verstoring van Eid al-Fitr op de Tempelberg door joodse gelovigen en de politie brengt intussen ook de coalitieregering van premier Naftali Bennet in gevaar. De Ra’am, de verenigde Arabische lijst, is één van de regeringspartijen - en dreigt nu uit de coalitie te stappen.

Lees ook:

Israël arresteert twee Palestijnen voor doodschieten bewaker Westelijke Jordaanoever

Twee Palestijnen zijn gearresteerd voor het doodschieten van een Israëlische bewaker die vrijdag de toegang tot de bezette Westelijke Jordaanoever nabij de nederzetting Ariël beveiligde.