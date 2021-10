Spanning tussen Algerije en Marokko laait op

Algerije en Marokko zijn sinds jaar en dag rivalen, die beide een leidende rol in Noord-Afrika proberen op te eisen. De grens tussen de twee buurlanden is ook al jaren dicht. Maar de laatste tijd is de verhouding in rap tempo verder verslechterd. In augustus kondigde Algerije aan dat het de diplomatieke betrekkingen met Marokko verbreekt. En afgelopen maand ontzegden de Algerijnen Marokkaanse vliegtuigen ‘met onmiddellijke ingang’ de toegang tot hun luchtruim. Vijf vragen over deze diplomatieke crisis.

1. Waardoor loopt de spanning zo op?

De belangrijkste oorzaak is het conflict om de Westelijke Sahara, een dunbevolkt woestijnachtig gebied langs de Atlantische Oceaan aan de zuidwestkant van Marokko. De bevrijdingsbeweging Polisario, die wordt gesteund door Algerije, strijdt daar sinds 1973 voor een eigen staat voor de inheemse Saharoui’s. Het Marokkaanse leger heeft viervijfde van het gebied in handen, Polisario beheerst een strook bij de grens met Algerije, waar de groep uitvalsbases heeft.

Het conflict laaide vorig jaar op toen Polisario-aanhangers een sit-in begonnen op een door Marokko aangelegde weg naar de grensovergang Guerguerat. Deze weg is de belangrijkste route over land voor Marokkaanse handel met West-Afrika. Toen Marokkaanse troepen hardhandig een einde maakten aan de blokkade, zegde Polisario een staakt-het-vuren op dat al bijna drie decennia gold. Sindsdien zijn er af en toe schermutselingen.

Beeld Louman & Friso

2. Waarom begonnen de Saharoui’s die wegblokkade?

De frustratie neemt al jaren toe onder Polisario-aanhangers, die deels in vluchtelingenkampen aan de Algerijnse kant van de grens leven. Bij het staakt-het-vuren in 1991 werd vastgelegd dat er in de Westelijke Sahara een referendum moet worden gehouden, waarbij ook onafhankelijkheid een optie zal zijn. Maar dat referendum kwam er tot nu toe niet, onder meer door gesteggel over wie er mag stemmen.

Intussen gaat de intregatie van het gebied bij Marokko almaar door, ook doordat Rabat Marokkanen aanmoedigt om zich in de Westelijke Sahara te vestigen. Een groeiend aantal westerse landen lijkt zich bovendien, tot ergernis van Polisario en Algerije, stilletjes neer te leggen bij de Marokkaanse annexatie. Polisario-leider Brahim Gali verzekerde dinsdag in een vluchtelingenkamp bij de Algerijnse oaseplaats Tindouf dat zijn beweging doorvecht totdat de VN zijn belofte over zelfbeschikking nakomt. “De oorlog woedt al op de grond”, zei hij volgens persbureau AP.

3. Ook Amerika en Israël spelen een rol. Hoe zit dat?

Amerika hield zich decennialang op de vlakte over de Westelijke Sahara en steunde pogingen van de VN om te bemiddelen. Maar eind vorig jaar erkende de toenmalige president Donald Trump ineens - in een tweet - dat de Westelijke Sahara onderdeel is van Marokko. Trump deed dat in ruil voor het aanknopen door Marokko van diplomatieke relaties met Israël. Deze diplomatieke wending zette het conflict verder op scherp, en de spanning nam nog verder toe doordat Israël bewapende drones begon te leveren aan Marokko. De Marokkanen zouden deze drones prompt hebben ingezet tegen Polisario en met een droneaanval de politiechef van de rebellen hebben gedood.

4. Kan het uitdraaien op oorlog tussen Algerije en Marokko?

De laatste keer dat hun rivaliteit ontaardde in regelrechte militaire strijd was in 1963, toen de buurlanden een kortstondig grensconflict uitvochten, de zogenoemde Zandoorlog. De kans op nieuwe openlijke strijd is volgens onafhankelijke waarnemers klein. De regimes in beide landen zijn, naast autocratisch, doorgaans ook tamelijk berekenend.

Maar er is veel wantrouwen. Volgens de Algerijnse generaals die in hun land aan de touwtjes trekken, steunt Marokko heimelijk een afscheidingsbeweging van Berbers in de Algerijnse regio Kabilië. Die separatisten zouden afgelopen zomer zelfs bosbranden hebben aangestoken, die meer dan negentig levens eisten. In een speech beschuldigde legerchef Saïd Chengriha Marokko eind vorige maand van ‘samenzweringen’ en ‘sinistere plannen’.

5. Wat staat er voor Europa op het spel?

Stabiliteit. De Algerijnse en Marokkaanse veiligheidsdiensten zijn belangrijke partners bij de bestrijding van radicaal-islamistisch terrorisme. Ook zijn beide landen cruciaal bij het beteugelen van illegale migratie. Bovendien dreigt Algerije zijn gas in te zetten als wapen.

Eind deze maand loopt een contract af op grond waarvan Algerije via een pijpleiding door Marokko gas levert aan Spanje en Portugal. Marokko krijgt 7 procent van het vervoerde gas. Algerije dreigt nu om deze Maghreb-Europa-pijpleiding (GME) te sluiten, om Marokko in de portemonnee te treffen. Voor Spanje en Portugal is dit zorgwekkend, omdat het de gastoevoer kan verminderen of duurder kan maken, iets dat beroerd uitkomt temidden van toch al rap stijgende gasprijzen.

Algerije verzekert dat het meer gas kan leveren via de zogeheten Medgaz-pijpleiding, die rechtstreeks naar Spanje gaat, en dat het ook vloeibaar gas in tankers naar het Iberische schiereiland kan vervoeren. Maar Madrid en Lissabon zijn er niet gerust op.

Lees ook:

Marokko’s staatsvijand nummer één lijkt de dans te ontspringen in Spanje

Een Spaanse onderzoeksrechter verhoorde rebellenleider Brahim Ghali, leider van de rebellenbeweging Polisario. Deze geurillero, die strijdt tegen Marokko, bleek tot ongenoegen van Rabat met coronaverschijnselen in een Spaans ziekenhuis te liggen. De rechter zag weinig bewijs tegen Ghali.

Algerijns televisieprogramma persifleert koning Mohammed VI, Marokko boos

Geharrewar in Noord-Afrika over een Algerijns satirisch tv-programma dat de Marokkaanse koning persifleerde. Volgens veel Marokkanen is hiermee een grens overschreden.