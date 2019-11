Spannende dag voor Ursula van der Leyen. Drie Eurocommissarissen krijgen een vuurdoop

Ursula von der Leyen maakt zich op voor haar zoveelste nagelbijt-dag. De voormalige Duitse defensieminister had al lang op de kamer van Jean-Claude Juncker moeten zitten als voorzitter van de Europese Commissie, maar de begindatum van haar team ligt donderdag opnieuw geheel in handen van het Europees Parlement. Dat onderwerpt drie kandidaat-Eurocommissarissen aan evenzoveel pittige hoorzittingen.

Deze drie nieuwe kandidaten uit Frankrijk, Hongarije en Roemenië nemen de plaats in van de oorspronkelijke genomineerden, die ruim een maand geleden om uiteenlopende redenen waren afgekeurd door het parlement. Daardoor kon Von der Leyen niet volgens plan op 1 november beginnen. Als de examens van donderdag opnieuw minstens één onvoldoende opleveren, kan de nieuwe commissie mogelijk pas begin januari aan de slag.

De felste schijnwerpers zijn donderdagmiddag gericht op Thierry Breton. De Fransman komt in de plaats van Sylvie Goulard. Haar afwijzing door het Europees Parlement vanwege een paar akkefietjes uit haar eigen verleden als Europarlementariër, gekoppeld aan twee zwakke hoorzittingen, was een grote klap voor zowel Von der Leyen als de Franse president Emmanuel Macron.

Breton de Brusselse wei insturen is een gok

Waaghals Macron lijkt opnieuw met vuur te spelen door Breton als vervanger de Brusselse wei in te sturen. De 64-jarige Parijzenaar, oud-minister van economie, was de afgelopen tien jaar directeur van de IT-gigant Atos. In de commissie-Von der Leyen zou hij, net als bij Goulard de bedoeling was, een loodzware portefeuille moeten krijgen: interne markt, industriebeleid, defensie en ruimtevaart.

Voor de eerste test in het Europees Parlement, bij de commissie die de financiële belangen van alle kandidaten beoordeelt, slaagde Breton dinsdag met de hakken over de sloot: twaalf stemmen voor, elf tegen. Breton is uiteraard per direct gestopt bij Atos, heeft geen (aandelen)belang meer in het bedrijf en beloofde het parlement dat hij zich in Brussel verre zal houden van alle beslissingen die Atos zouden kunnen betreffen.

Fransman Thierry Breton zal donderdag in Brussel flink aan de tand gevoeld worden. Beeld AFP

De linkse partijen vonden dat de Fransman met die toezegging wel heel makkelijk weg kwam. Dat is niet de enige reden dat hij een ijzersterke indruk zal moeten maken om zijn hoorzitting te overleven. Aan het eind van de dag heeft hij een tweederde meerderheid nodig van de coördinatoren van de politieke groeperingen. Dus aan een 12-11-verhouding heeft hij niet genoeg.

De parlementariërs moeten wel dezelfde vragen stellen

De parlementariërs in de betrokken twee commissies zullen niet alleen Breton, maar ook elkaar scherp in de gaten houden. Goulard werd namelijk stevig geconfronteerd met de zwaarte van de portefeuille; was dat niet te veel hooi op haar vork? Als de parlementariërs nalaten om Breton dezelfde vraag te stellen, kunnen ze van seksisme worden beschuldigd.

Verder worden donderdag de Roemeense Adina-Ioana Valean en de Hongaar Olivér Várhelyi aan de tand gevoeld. De verwachting is dat ook Várhelyi het zwaar zal krijgen, niet zozeer vanwege zijn cv maar vanwege zijn beoogde taak in de commissie: nabuurschap en uitbreiding. Veel parlementariërs zullen zich afvragen of de huidige Hongaarse EU-ambassadeur, ofwel Viktor Orbáns ‘man in Brussel’, de aangewezen persoon is om kandidaat-lidstaten te beoordelen op zaken als rechtsstatelijkheid en persvrijheid.

Intussen is uit Londen nog steeds niets vernomen over een Britse kandidaat-Eurocommissaris, een voordracht waartoe premier Boris Johnson verplicht is vanwege het brexit-uitstel. Alsof Von der Leyen voor dergelijke zorgen nog nagels over heeft.

