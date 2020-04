Spanje vreest voor ongekende economische dip - nog erger dan de bankencrisis uit 2008

‘Brusselse geldhelikopter moet Spanje redden’

“Het laatste dat Spanje nodig heeft na de coronacrisis is een nieuwe schuldenberg”, zegt Javier Díaz Giménez, doelend op Europese noodleningen die het land mogelijk moet afsluiten om de economie te redden. De econoom aan de IESE Business School in Madrid pleit liever voor een ‘geldhelikopter’ uit Brussel die ervoor zorgt dat Spanjaarden de komende maanden zelf de hypotheek en boodschappen kunnen blijven betalen.

De Europese Centrale Bank zou volgens Díaz Giménez maandelijks bijvoorbeeld 1000 euro aan iedere Spanjaard kunnen uitkeren zonder dat de Spaanse staat schuld opbouwt. Hij denkt dat dit wellicht politiek een aantrekkelijker alternatief is dan de eurobonds waarover Europa het niet eens lijkt te worden. “Maar mijn geldhelikopter is geen magisch middel. Want door de inflatiestijging die dit tot gevolg heeft, worden de kosten door alle EU-landen gedragen.”

Díaz Giménez verwacht dat Spanje een ongekend zware periode van economische terugval tegemoet gaat. “Na 2008 ging het nog geleidelijk. Maar nu zal de val keihard zijn.” Allereerst verwacht de econoom dat het voor Spanje zo belangrijke toeristenseizoen (goed voor 12 procent van he BNP) vrijwel in het water valt.

Hij vreest dat de Spaanse economie, die op deels nog aan het bekomen is van de bankencrisis, in een permanente herstelsituatie blijft hangen als er geen paardenmiddelen worden ingezet. Díaz Giménez roept de Spaanse regering dan ook op om in Brussel harder met de vuisten op tafel te slaan. “Spanje zal straks op een brute manier ontdooien”, zegt hij. “Vergeet niet dat een recessie ook mensen doodt”.