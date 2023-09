Spanje subsidieert wrede stierenfeesten met tientallen miljoenen euro’s

Stieren die met brandende hoorns worden opgejaagd, een complete kudde die met lichamen gierend van de stress door de straten vluchten, een stier die wordt gedwongen in het water te springen. Het is een bekend beeld van de Spaanse zomer, waar overal stierenfeesten te vinden zijn. Voor de één is het trotse traditie, voor de ander gruwelijke dierenmishandeling die beter vandaag dan morgen stopt.

Onder die laatste groep valt organisatie CAS International (Comité Anti Stierenvechten). Samen met de Spaanse zusterorganisatie AnimaNaturalis bracht zij in kaart hoeveel stierenfeesten er eigenlijk zijn in verschillende gemeentes en hoeveel subsidie daarheen gaat. Ondanks tegenwerking van veel gemeentes telden ze minstens 42 miljoen euro in heel Spanje. Daarbij is al verrekend dat een deel wordt terugverdiend, via bijvoorbeeld entreetickets.

De organisaties presenteren de uitslag van hun onderzoek deze week, waarmee ze gaan lobbyen bij gemeentes en in de Spaanse regio’s om hen te verleiden dit subsidiegeld anders te besteden. Directeur van CAS International, Maite van Gerwen, licht vanuit Utrecht in een zoomgesprek het onderzoek toe, samen met de Spaanse vicevoorzitter Estefania Pampin Zuidmeer.

Waarom vonden jullie dit onderzoek belangrijk?

Van Gerwen: “Er is veel nadruk op het stierenvechten in Spanje, terwijl er eigenlijk veel méér stierenfeesten plaatsvinden. Dat is onbekend. De feesten zijn iets van de dorpen, heel gesloten, zonder veel bezoekers van buitenaf. Jaarlijks worden zo’n achttienduizend feesten georganiseerd.”

Veel gemeentes reageerden niet op hun vragen over subsidieregelingen, ondanks lokale transparantiewetgeving die hen daartoe verplicht.

“Dit is geld van de belastingbetaler. Als je dat vertaalt naar hoeveel mensen er tegen deze feesten zijn, kun je overwegen dit anders te besteden. We begrijpen dat het als cultuur beschouwd wordt. Voor de mensen zijn de feesten van culturele waarde, maar je kan het geld ook aan zorg of educatie uitgeven, of aan iets wat sociale cohesie geeft waarmee geen dierenleed gemoeid is.”

Over die geslotenheid: ik zag dat niet iedereen jullie aanwezigheid op prijs stelde.

Van Gerwen: “We zijn lastiggevallen op de feesten, geduwd en geschopt. Het niveau van agressie is erg hoog.”

Zuidmeer: “We hebben gezien dat er veel misstanden zijn, en dat er geregeld minderjarigen meedoen. Er komen kinderen op de intensive care terecht. Terwijl de Verenigde Naties nadrukkelijk hebben verboden dat minderjarigen bij deze feesten betrokken zijn.”

Een van de aangiftes die deze organisaties naar aanleiding van de misstanden deden, ging over kinderen van negen en tien jaar oud die hielpen stierenhoorns aan in brand te steken. Het leidde tot boetes van duizenden euro’s voor de feestorganisatie én ouders. Van Gerwen: “De evenementen hebben zelf reglementen opgesteld. Daar houden wij ze aan.”

In de grote steden verandert de mentaliteit, maar daarbuiten groeide de radicaal-rechtse partij Vox juist door focus op Spaanse tradities. Hoe zien jullie dat?

Zuidmeer: “Afgelopen jaren is de interesse in stierenevenementen gedaald. Ook is er steeds meer debat, onder andere doordat wij misstanden publiek maken. Je ziet ook dat Vox in Gijón (Asturië, red.) een stierenarena heeft heropend, maar de interesse daarin zie je niet in de cijfers terug. In de afgelopen twaalf jaar is het aantal bezoekers van stierengevechten met zestig procent gedaald.”

Is het handig dat een Nederlandse organisatie dit onderzoekt?

Van Gerwen: “Wij richten ons op alle landen waar dit plaatsvindt, niet alleen op Spanje. Ook doen we veel op Europees niveau. In Europa doet dierenwelzijn ertoe. Dus ja.”

Zuidmeer: “Er zijn veel Spanjaarden die zich ervoor schamen dat ze in het buitenland bekendstaan om stierenevenementen. Die zijn juist dankbaar dat we hier vanuit Nederland druk zetten op de afschaffing.”

Lees ook:

Stierengevechten zijn de nieuwste frontlijn in de Madrileense politiek

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie kunnen liefhebbers volgende week weer naar stierengevechten in de beroemde Las Ventas-arena in de Spaanse hoofdstad Madrid.