Spanje pakt kindermisbruik harder aan, dankzij een Britse musicus

Nieuwe wetgeving moet Spaanse kinderen beter gaan beschermen tegen misbruik en hen meer middelen in handen geven om daders te laten vervolgen. Het Spaanse parlement keurde de wet donderdag goed. Nu begint de verjaringstermijn van maximaal vijftien jaar te lopen op het moment dat het slachtoffer 18 wordt, maar in de nieuwe wetgeving wordt die leeftijd verhoogd naar 35 jaar.

De rechtsgang rond de verschillende soorten kindermisbruikzaken wordt bovendien gemakkelijker gemaakt voor de slachtoffers. Zo hoeven kinderen tot 14 jaar de vaak pijnlijk getuigenverklaring binnenkort nog maar een keer af te leggen en er komen speciale rechtbanken voor dergelijke processen. Ook cyberbullying (pesten) wordt specifiek opgenomen in de nieuwe wet en er komt een aangifteplicht voor kindermisbruik.

Een nieuw leven

Slachtofferorganisaties roepen al langer om een hardere aanpak. Volgens de kinderrechtenorganisatie Save the Children krijgt een op de vijf Spaanse kinderen ooit te maken met een vorm van misbruik, maar doet maar vijftien procent daarvan uiteindelijk aangifte.

De nieuwe wetgeving wordt de Rhodes Wet genoemd, naar de Britste pianist James Rhodes, die als kind in zijn geboorteland door een leraar op school werd verkracht. Eenmaal woonachtig in Spanje, waar hij een nieuw leven begon, maakte hij zich jarenlang sterk voor strengere wetgeving om kindermisbruik te voorkomen. Eind vorig jaar werd hij voor zijn strijd beloond met het Spaanse staatsburgerschap.

Rhodes toonde zich donderdag uitzinnig over de goedkeuring van ‘zijn’ wet: “Dit is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor Spanje maar voor de hele wereld. Deze wet is erg compleet”, vertelde hij in een televisie-interview op de Spaanse publieke omroep. Rhodes had eigenlijk gehoopt dat de verjaringstermijn in de nieuwe wet helemaal zou worden geschrapt, maar dit bleek niet mogelijk. De pianist kon naar eigen zeggen pas als dertiger de moed opbrengen om over zijn misbruikverleden te praten. “Als je een pedofiel of een verkrachter bent, kan je je niet langer verstoppen. We gaan ze pakken”, zei Rhodes.

Hele rits progressieve wetten

De linkse minderheidsregering van de sociaaldemocraten van premier Pedro Sánchez met het activistisch linkse Podemos kan inmiddels een hele rits progressieve wetten op haar naam schrijven. Waaronder een zwaarbevochten euthanasiewet die vorige maand succesvol door de senaat werd geloodst.

Over de ‘Rhodes Wet’ was het zwaar gepolariseerde Spaanse parlement duidelijk eensgezinder: behalve het extreemrechtse VOX en de Baskisch nationalistische PNV, stemde een overgrote meerderheid, waaronder de conservatieve Volkspartij, voor de wetgeving. Minister van sociale zaken Ione Belarra liet weten dat de ‘Rhodes Wet’ nog verder verbeterd moet worden, als de senaat zich hoogstwaarschijnlijk in juni over de wet buigt.

