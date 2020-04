Spanje maakt ’s werelds eerste coronasitcom, maar de Spanjaarden kunnen er niet om lachen

Terwijl het coronavirus ook in Spanje nog steeds om zich heen grijpt mag er na weken van lockdown ook wel weer eens worden gelachen. Met deze gedachte in het achterhoofd zond de Spaanse publieke omroep vorige week de eerste aflevering uit van wat naar verluidt 's werelds allereerste 'coronasitcom' is.

Voor de opnames van 'Quarantaine Dagboeken' kregen een paar bekende Spaanse acteurs een mobiele telefoon, statief en microfoon in de bus waarmee zij, tongue-in-cheek, het nieuwe 'coronanormaal' in Spanje in beeld brengen.

Binnenskamers is te zien hoe belangwekkende videoconferenties worden onderbroken door jengelende kinderen en zeurende echtgenotes. Een vrouw wordt tot haar afgrijzen wakker naast een collega die ze het liefst zo snel mogelijk de deur wijst, maar er dan achterkomt dat hij helemaal niet weg kán omdat de lockdown zojuist is ingegaan. Een ander tikt gulzig grote glazen wijn achterover en er wordt gevoetbald met blijkbaar te overvloedig ingekochte wc rollen.

Oproepen tot een boycot

Of het echt lachen gieren brullen is om de huisvlijt van de acteurs is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar de coronasitcom maakt in Spanje vooral de tongen los omdat niet iedereen het gepast vindt om midden in de coronacrisis al de gevolgen van de pandemie op de hak te nemen. Spanje is per inwoneraantal het dodelijkst getroffen land. Aan het virus overleden al meer dan 16 duizend Spanjaarden en ruim 150 duizend raakten besmet.

Op sociale media regende het dan ook kritiek van Spanjaarden die de timing van de achtdelige serie ongepast vinden en oproepen tot een boycot. De Spaanse tv-kijker lijkt de serie dus nog niet te hebben omarmd. Want met 1,6 miljoen kijkers haalde de eerste aflevering het gemiddeld aantal kijkers van de zender niet eens. Al zouden buitenlandse kopers al interesse hebben getoond in de innovatieve serie.

Aangezien de publieke omroep in Spanje dikwijls een politieke speelbal is doet ook de oppositie een duit in het zakje. De extreemrechtse partij Vox kan ook de humor niet inzien van 'de miljoenen' publiek geld dat besteed wordt aan een serie over 'opsluiting'. De omroep heeft laten weten dat de serie juist relatief goedkoop gemaakt wordt en dat eventuele winst gedoneerd wordt aan het Rode Kruis.

Vox is overigens helemaal geen tegenstander van nieuwe entertainmentformats tijdens de coronacrisis. De partij heeft in Andalusië een eigen voorstel gedaan om de loodzware lockdownweken door te komen. Vox ziet graag dat daar een show wordt opgetuigd geïnspireerd op de vele talentenjachten die al op tv te zien zijn. In plaats van zangers of koks te laten aanrukken moeten stierenvechters het tegen elkaar gaan opnemen. De strijd om de beste torero is voor Spanjaarden volgens de partij veel beter te verteren zolang de coronacrisis voortduurt.

