Spanje kampt met extreme hitte in warmste lente van de eeuw

In sommige delen van Spanje, ten zuiden van Madrid, was het de afgelopen dagen bijna 43 graden. Extreme temperaturen zijn in het land niet ongebruikelijk, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline, maar dat het er in de eerste helft van juni al zo heet is, is wel ‘zeer uitzonderlijk.’ “Normaal zie je dit soort temperaturen daar in juli en augustus.” Ook in mei was het in delen van Spanje al zeer warm, waarmee het land nu de warmste lente van de eeuw beleeft.

Het is volgens Van der Linden lastig om een extreme hitteperiode zoals deze direct terug te leiden naar de opwarming van de aarde, waarbij juist naar gemiddelde temperaturen over langere periodes gekeken wordt. Wel komen dit soort extreme weersituaties steeds vaker voor, in landen als Spanje en Frankrijk maar ook in Nederland. “Dat is duidelijk een gevolg van klimaatverandering.” Van der Linden legt uit dat de temperatuurrecords in Nederland steeds vaker warmterecords zijn, en minder vaak kouderecords. “Dat blijft waarschijnlijk zo. We zullen vaker te maken krijgen met hitte, en die hitteperioden kunnen ook warmer worden.”

Met name in het binnenland van Zuid-Spanje is het de afgelopen tijd zeer warm. Die hitte is niet zonder gevolgen. Ondanks een redelijk natte lente kampt Spanje structureel met droogteproblemen. Er zijn vooral zorgen over de drinkwatervoorziening. “Door de hitte is het lastig om de waterreservoirs voldoende gevuld te houden. Hoe warmer het is, hoe meer er verdampt.” Daarnaast wijst Van der Linden op de groeiende risico’s voor bosbranden, nu Spanje met meer en langere hete periodes kampt.

In Nederland is hitte waarschijnlijk van korte duur

Het warme weer vanuit Spanje stroomt later deze week ook naar Nederland. Vrijdag en zaterdag worden naar verwachting de warmste dagen van het jaar tot nu toe, met temperaturen die in het zuiden tot 30 of 31 graden kunnen oplopen. Van een aanstaande hittegolf lijkt echter geen sprake, zegt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. “Voor ons is de hitte waarschijnlijk van korte duur. De weermodellen zijn er nog niet over uit of de zomerse tot tropische warmte twee of drie dagen aanhoudt, maar het lijkt erop dat het vanaf zondag alweer koeler wordt.”

De oorzaak voor de hitte die Europa aandoet is een lagedrukgebied voor de kust van Portugal. Hete lucht stroomt vanuit de Sahara Portugal en Spanje binnen. Die lucht trekt de komende dagen verder over Frankrijk, waar het eveneens zeer warm zal worden. Woei: “Ook de weerdienst van Frankrijk spreekt van een hittegolf die uitzonderlijk vroeg in het jaar plaatsvindt.”

In het binnenland ‘verbrand je levend’

Het lukt de inwoners in het binnenland van Zuid-Spanje volgens Van der Linden op dit moment redelijk om met het warme weer om te gaan. “Hoewel de hitte nu eerder komt dan normaal, zijn ze tropische temperaturen wel gewend. Mensen hebben hun leven er op ingericht, bijvoorbeeld door middagpauzes op werk, wanneer het op het heetst is.”

Nederlandse toeristen die op dit moment in Spanje zijn, kunnen alsnog prima van hun vakantie genieten, denkt Van der Linden. “Die zitten vooral aan de kust, waar het koeler is, of in de steden waar je veel binnen kunt zitten.” Hij raadt het Nederlanders niet aan om naar het binnenland van Zuid-Spanje te trekken. “Je verbrandt er levend. En ook ’s nachts blijft het er boven de twintig graden. Dat wordt dan zweten.”

Lees ook:

Zo dien je klimaatsceptici van repliek: zeven klimaatmythes ontkracht

Nu klimaat beleid begint te worden, slaat bij sommigen de twijfel toe. Zijn die maatregelen wel nodig? In dat debat hangt veel mist. Zeven misverstanden op een rij.