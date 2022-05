Spanje in de ban van klopjacht op seriemoordenaar

Op de app noemde hij zichzelf Carlos. Zo sprak hij met verschillende mannen af, die hij drogeerde en wurgde – als ze niet door de drugs zelf overleden. Vervolgens beroofde hij ze. Op die manier heeft een vermoedelijke seriemoordenaar in Baskenland minstens vier en mogelijk acht mannen gedood. Een zoektocht naar de dader, een Colombiaanse man van in de twintig, is intussen uitgebreid naar de rest van Spanje.

De politie kwam Carlos op het spoor nadat in december een beoogd slachtoffer kon ontkomen toen die merkte dat hij gewurgd werd en zich verzette. In paniek vluchtte de dader weg, waarbij hij zijn rugzak achterliet. Daarin zat onder andere GHB, dat bekendstaat als verkrachtingsdrug: geurloos en smaakloos kan het toegevoegd worden aan drankjes, waarna iemand het bewustzijn verliest en mogelijk een hartaanval krijgt. Bij verschillende mogelijke slachtoffers werd hierdoor in eerste instantie een natuurlijke dood vastgesteld - zij zijn reeds begraven of gecremeerd. Een bron bij de Baskische politie sprak daarom tegenover de Spaanse krant El País over ‘onze meest complexe zaak ooit’.

‘Er bestaat een voedingsbodem voor haatmisdrijven’

Het nieuws over de seriemoordenaar heeft grote impact op de lhbti+-gemeenschap in Spanje. Volgens Óscar Arroyuelo, van lhbti+-vereniging Gehitu in Baskenland, voelt de lokale lhbti+-gemeenschap zich al veel langer ‘onvoldoende beschermd’, zo verklaarde hij tegenover El País. “De agressie is constant en er bestaat ruimschoots een voedingsbodem voor haatmisdrijven.” Volgens Arroyuelo is deze zaak ‘slechts het topje van de ijsberg’ van de homohaat.

Het lijkt de eerste keer dat er in Spanje voor anti-homogeweld een app wordt gebruikt als lokaas. Bij lhbti+-vereniging Arcópoli in Madrid stellen ze niet bekend te zijn met eerdere gevallen, evenmin bij Gehitu. Een woordvoerster van Gehitu zegt telefonisch dat het een probleem is dat er geen Baskische wet is die homofobie als haatmisdrijf aanmerkt. “Daardoor is er geen registratie van het gebruik van apps voor anti-homogeweld. Daarnaast hebben we te weinig zicht op hoe wijdverbreid homohaat nu werkelijk is.”

Betere focus

Volgens de woordvoerster werden de moorden hierdoor in eerste instantie als aparte zaken behandeld. “De politie zag de overeenkomst niet meteen. Als er duidelijke wetgeving komt waarin homofobie specifiek wordt omschreven, dan ontstaat een betere focus bij dergelijke zaken.”

Intussen is het in Spanje helder dat het om een seriemoordenaar gaat, mogelijk één van de ergste uit de landelijke geschiedenis. Op sociale media beklagen lhbti+-ers zich dat de zaak wat hen betreft te weinig media-aandacht kreeg in de eerste dagen, waardoor de zoektocht vertraging opliep.

De radicaal-rechtse partij VOX heeft daar wel een verklaring voor: dat zou komen omdat de vermoede dader een buitenlander is, zeggen zij in een tweet die duizenden likes en retweets kreeg. De woordvoerster van Gehitu kan zich er enorm over opwinden. “Dat ze dit gebruiken voor hun racistische uitspraken, verdient geen aandacht. Laten we één ding duidelijk stellen: homohaat, en dat is dit, kom je helaas in alle landen tegen.”

