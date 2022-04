Spanje heeft zijn eigen ‘Sywerts’

Een luxe jacht van ruim drie ton, een stuk of wat peperdure auto’s waaronder een Ferrari en een Lamborghini, gouden horloges. En vergeet niet een hotelverblijf in kuststad Marbella met een rekening van 60.000 euro. Luis Medina en Alberto Luceño wisten wel waar ze hun geld aan moesten uitgeven.

Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis in maart 2020 waren zij de gemeente Madrid te hulp gesneld met medische beschermingsmiddelen uit Azië – mondkapjes, sneltests en handschoenen – waarvoor ze pakweg zes miljoen aan commissiegeld in eigen zak hadden gestoken. En van dat geld leefden ze in ongekende luxe.

Maar het ziet ernaar uit dat het tij is gekeerd voor Medina en Luceño: de Spaanse Openbaar Aanklager heeft na onderzoek een aanklacht tegen de twee ingediend. Zij zouden de papieren hebben vervalst, waardoor het leek of de leverancier veel meer vroeg voor de spullen.

Dat verschil staken zij als extra commissie in eigen zak. Bij de banken ging een alert uit vanwege de opmerkelijke bedragen die over hun rekeningen bewogen, waarna zij melding deden bij de autoriteiten.

Ook bij Spaanse Sywerts liet kwaliteit te wensen over

Net als bij de mondkapjes die Sywert van Lienden met zijn compagnons aan de Nederlandse overheid leverde, bleek ook bij de spullen van Medina en Luceño nogal wat af te dingen op de kwaliteit. De handschoenen waren niet groot genoeg, een groot deel van de sneltests kon direct door naar de afvalbak.

Als nu ook bewezen kan worden dat de twee met de papieren gerommeld hebben, wil de gemeente al het geld van de deal terugzien. De rechter heeft in afwachting van de zitting alvast beslag laten leggen op de eigendommen van Medina en Luceño.

Intussen is ook het vermoeden gerezen dat de twee gebruik maakten van contacten in de overheid. Luis Medina – wiens adellijke familie bekend staat in de Spaanse roddelpers om schandalen en een excessieve levensstijl – kon via een tussenpersoon contact leggen met de neef van de Madrileense burgemeester Almeida.

Maar volgens de burgemeester hebben de familiebanden niets met de opdracht te maken, Almeida zou hier niet over gesproken hebben met zijn neef. “Als er sprake is van oplichterij, dan is het de gemeenteraad van Madrid die is opgelicht.”

Het is niet eens de eerste ‘mondkapjesdeal’ waar de Spanjaarden zich boos over mogen maken. In februari bleek dat de broer van Isabel Díaz Ayuso, de regiopresidente van Madrid, een mondkapjesdeal in de wacht had mogen slepen tijdens de coronacrisis. Er wordt nog onderzocht of hierbij sprake is geweest van vriendjespolitiek. Ook Díaz Ayuso ontkent alles: “Mensen stierven in een zeer moeilijke tijd en wij wilden vooral het beste materiaal aanschaffen.”

Lees ook:

De Jonge bemoeide zich met mondkapjes-deal Van Lienden

Hugo de Jonge bemoeide zich in 2020 wel degelijk actief met de mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en het ministerie van volksgezondheid.