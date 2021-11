Spanje geeft een internationaal alarm af voor zeven besmette, voortvluchtige Nederlanders

Opgesloten blijven in quarantaine tijdens je vakantie? Daar had een groep Nederlandse toeristen in Spanje even geen behoefte aan. De veertien Nederlanders en hun Spaanse chauffeur waren aangekomen in het plaatsje Navas del Madroño, toen één of meerdere van hen symptomen van Covid-19 had. In een lokale kliniek deden ze een PCR-test, waaruit bleek dat acht van de toeristen en de chauffeur besmet waren.

Zeven van de positief geteste Nederlanders besloten woensdag hun accommodatie te ontvluchten. Sindsdien worden zij gezocht voor een ‘misdrijf tegen de publieke gezondheid’. De autoriteiten vermoeden dat zij na hun test in de lokale kliniek per auto zijn vertrokken en mogelijk onderweg terug zijn naar Nederland. Spanje heeft intussen een internationaal ‘alarm’ ingesteld. Volgens de regiominister voor volksgezondheid, José María Vergeles, was dit noodzakelijk om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. “Als zij op een vliegveld aankomen, dan weten ze daar nu dat het om besmette personen gaat.”

Een perswoordvoerder van de regioregering van Extremadura vertelt via de mail dat de andere besmette Nederlander en de Spaanse chauffeur wel in quarantaine zijn gegaan, op een andere locatie dan in Navas del Madroño. De gevluchte Nederlanders worden vooral opgeroepen om zich te melden en aan hun quarantaineplicht te voldoen, maar zij riskeren ook een hoge boete (die in theorie kan oplopen tot 600.000 euro). Omdat de Nederlanders aan de buitenrand van het plaatsje zaten en hoogstwaarschijnlijk verder geen contact hebben gehad met bewoners, verwacht de gemeente niet dat de uitbraak lokaal gevolgen heeft.

Lokale uitbraken in Benidorm

Toch was de corona-uitbraak samen met een andere uitbraak van het virus in Extremadura reden om het coronarisico in de regio te verhogen. De regio heeft van Spanje de grootste problemen met uitgestelde operaties vanwege coronapatiënten. Van iedere duizend bewoners wachten er ruim 21 op een operatie.

In Spanje ligt de vaccinatiegraad met een kleine tachtig procent van de volledige bevolking relatief hoog, daarnaast is vorige maand een begin gemaakt met boostershots. Hoewel het aantal besmettingen nog niet zo sterk toeneemt als in Nederland, vonden er de afgelopen weken lokale uitbraken plaats die de autoriteiten zorgen baren, waaronder in het toeristische Benidorm. In Spaanse media wordt veel geklaagd over toeristen die hun mondmaskers te weinig gebruiken.

Het stelt Spanje voor een probleem: voor de economie is toerisme belangrijk en de regering hoopt dat dit kwartaal het toerisme terug groeit naar ongeveer twee derde van het niveau van voor de pandemie. Daarmee blijft er een risico op nieuwe corona-uitbraken bestaan. Ondertussen is het zorgsysteem sterk belast.

