Spaanse politie distantieert zich van prijzencircus rond opgepakte migranten

Een Spaanse politiechef wilde zijn agenten extra vrije dagen geven als beloning voor het oppakken van illegale immigranten. De verontwaardiging over deze ‘jachtwedstrijd’ was groot.

Een bonus, een gratis vrije dag, of gewoon een ingelijste foto aan de muur als ‘medewerker van de maand’. Bedrijven en organisaties zijn altijd op zoek naar dé stimulans die ervoor zorgt dat het personeel net even dat stapje extra zet. Dat moet een politiechef in het Baskische plaatsje Irun ook hebben gedacht, toen hij zijn agenten vrije dagen aanbood als bonus. En aangezien de politiechef een lokaal kantoor voor grenszaken leidt vlak bij de grens met Frankrijk, dacht hij dat het aardig zou zijn deze bonus te geven als het lukte om migranten zonder geldige verblijfspapieren aan te houden.

Het werd een soort reeks van prijzenweekenden. Wie überhaupt zin had in het weekend te komen werken, kon daarvoor in ruil twee andere dagen vrij nemen. Lukte het tijdens zo’n zaterdag en zondag één migrant zonder papieren aan te houden, dan betekende dat een extra vrije dag. Meer migranten leverden vier vrije dagen op, en de echte streber die tien of meer migranten aanhield, zou wel vijf vrije dagen op zijn of haar conto kunnen schrijven.

Te enthousiaste nieuwe chef

Kortom: een bijzonder plan, dat uiteindelijk nooit het daglicht zou zien. Een lokale politievakbond kreeg de geplande bonusconstructie onder ogen en sprak zich publiekelijk uit. Niet geheel onverwachts was de verontwaardiging over het voorgenomen prijzencircus groot. Onder het motto ‘Meneer de agent, wat ben ik dan waard?’ trokken mensen in Irun massaal de straat op.

De politie wist niet hoe snel ze afstand moest nemen van de actie: de chef die het plan had geopperd, zou nieuw zijn en iets te enthousiast begonnen. Dit was een vergissing die nooit had mogen gebeuren en de verantwoordelijke zou berispt worden.

Denis Itxaso, die namens de nationale regering Baskenland overziet, bood ook direct excuses aan. “In de 21ste eeuw hangen het rendement en de efficiëntie van de politie natuurlijk niet af van het aantal arrestaties dat zij maken.”

‘Tekenend voor de Spaanse grenspolitie’

Plan afgeblazen, chef berispt. Maar voor activisten en organisaties die zich hard maken voor migrantenrechten staat de actie helemaal niet zo op zichzelf als de Baskische politie wil voordoen. SOS Racismo noemt de actie, die de organisatie als ‘een soort jachtwedstrijd’ op migranten, als iets dat juist tekenend is. De overheidsreactie is volgens hen hoogstens een manier om de handen in onschuld te wassen. “Dag in dag uit gaat de Spaanse grenspolitie op een bepaalde manier werk, waarna ze een gezoete versie van haar acties probeert te verkopen aan het publiek.”

Lees ook:

Afrikaanse migranten bestormen Spaanse exclave Melilla.

Zo’n 2500 migranten hebben woensdagochtend geprobeerd over hoge hekken te klimmen bij de Spaanse exclave Melilla aan de Marokkaanse kust. Een kleine 500 mensen slaagden er daarbij in de exclave binnen te komen.