Spaanse minister dreigt met rechter: ‘les over seks en gender is geen keuze, maar verplichting’

Voor de Spaanse minister van onderwijs, Isabel Celaá, is de maat vol. Zij eist dat de rechtse regioregering van Murcia een omstreden maatregel intrekt. Die ondermijnt het recht van kinderen op onderwijs, vindt ze. Ze dreigt met de rechter.

In de autonome regio Murcia mogen ouders sinds een half jaar zelf uitmaken of zij hun kinderen willen laten bijspijkeren over zaken als gendergelijkheid en seksuele voorlichting. Althans, als die onderwerpen tijdens de reguliere lesuren worden behandeld in workshops of spreekbeurten van gastsprekers.

Als de inhoud ouders op ‘ideologische of morele’ gronden tegen de borst stuit, kunnen zij met de maatregel in de hand besluiten hun kinderen thuis te houden.

Het beleid komt uit de koker van de extreem-rechtse partij Vox, die klassieke man-vrouw-verhoudingen voorstaat. De partij probeert volgens critici met de maatregel om progressieve ideeën over gender en seks buiten de schooldeuren te houden. Vox, die landelijk de derde partij is, maakte in Murcia een regioregering mogelijk van de conservatieve Volkspartij en het centrum-rechtse Ciudadanos. Vorige week keurde de partij de regiobegroting goed, op voorwaarde dat de onderwijsmaatregel blijft bestaan.

‘Mijn kinderen zijn van mij en niet van de staat’

De kwestie maakt veel los tussen links en rechts Spanje die zich ideologisch diep hebben ingegraven. Pablo Iglesias, vicepremier in de linkse regering, liet Vox-leider Santiago Abascal weten dat diens kinderen, en ook zijn eigen tweeling, in Spanje gewoon onderwijs krijgen waarmee zij hun eigen ideeën kunnen vormen.

Waarop Abascal antwoordde dat hij de opvoeding van zijn kinderen zeker niet wil overlaten aan Iglesias en diens ‘communistische sekte’. Ook Pablo Casado, voorman van de conservatieve Volkspartij (PP) is nijdig. “Mijn kinderen zijn van mij en niet van de staat. Houd uw handen af van onze families”, twitterde hij.

Dat de regering in Madrid naar de rechter wil stappen maakt in Murcia vooralsnog weinig indruk. Niet alleen Vox, maar ook Murcia’s conservatieve regiopresident, Fernando López Miras, lieten deze week weten er niet over te peinzen de maatregel af te schaffen.

Sterker nog: López Miras ziet juist zijn eigen Volkspartij als de grootste voorvechter van de maatregel die hij ‘familie-autorisatie’ noemt. Hij vindt het positief als ouders betrokken worden bij de educatie van hun kinderen, vertelde hij tegen radiostation Cadena Ser.

In Andalusië en Madrid, waar Vox eveneens rechtse regioregeringen steunt, wordt gesproken over vergelijkbare maatregelen.

