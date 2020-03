Spaanse koning Felipe VI weigert de Saudische ‘spaarpot’ van zijn vader

Het Spaanse koningshuis is in ernstige verlegenheid gebracht door wat een ‘spaarpot’ van 100 miljoen dollar van voormalig koning Juan Carlos I voor zijn familie zou zijn. De Britse krant The Telegraph berichtte dit weekend dat de huidige vorst Felipe VI erfgenaam zou zijn van het astronomische bedrag dat zijn 82-jarige vader jaren terug van Saoedi-Arabië zou hebben gekregen en stalde in een belastingparadijs.

Felipe VI maakte daarom zondag bekend af te zien van de erfenis van zijn vader. Juan Carlos wordt bovendien gekort op zijn staatstoelage van bijna 200.000 euro per jaar. Met het ingrijpen lijkt Felipe VI te willen voorkomen dat zijn eigen naam wordt besmeurd wordt en poogt hij de imagoschade te beperken.

De warme banden tussen het vorstenhuis in Madrid en Saoedi-Arabië zijn in Spanje geen geheim. De Spaanse koningen zijn graag geziene gasten in Riyad en de Iberische staat fabriceert regelmatig wapentuig voor het Arabische koninkrijk. Spaanse bedrijven leggen ook een prestigieuze hogesnelheidslijn aan tussen Medina en de heilige stad Mekka. Het Openbaar Ministerie in Zwitserland en Spanje doet nu onderzoek naar de gewraakte transactie van 100 miljoen dollar, die via een Zwitserse bank liep, en mogelijk verband zou houden met de aanbesteding van de hogesnelheidslijn.

Democratieminnende vorst

Het schandaal rond de Saoedische gift dat nu Felipe VI in een moeilijk pakket brengt, is het zoveelste lijk dat de afgelopen jaren uit de kast van Juan Carlos komt vallen. Tijdens de transitieperiode na de Franco-dictatuur bouwde Juan Carlos juist een reputatie op als een moderne democratieminnende vorst die decennialang bij veel Spanjaarden geliefd was. Maar bij zijn abdicatie in 2014 was er van zijn goede naam nog maar weinig over en wilde 65 procent van de Spanjaarden dat de vorst opstapte.

Juan Carlos was onder meer verzeild geraakt in een schandaal rond een luxueuze jachttrip in Botswana ter waarde van 750.000 euro, terwijl gewone Spanjaarden zuchtten onder de gevolgen van de kredietcrisis. Behalve de botbreuken die Juan Carlos tijdens de olifantenjacht opliep, werden door deze trip ook de geruchten over een affaire hardnekkiger.

Ondertussen schaadde een corruptieonderzoek waar zijn dochter prinses Cristina en zijn schoonzoon Iñaki Urdangarín – in 2018 veroordeeld tot bijna zes jaar cel – bij betrokken waren, zijn naam alleen nog maar meer. Het aftreden van Juan Carlos, die al jaren kampt met gezondheidsproblemen, werd zes jaar terug gezien als een mogelijkheid om de reputatie van het Spaanse koningshuis te redden.

Felipe VI is vooralsnog gevrijwaard van de schandalen die aan zijn omstreden vader kleven. Desondanks is de steun voor het Spaanse koningshuis al jaren tanende. In de hoogtijdagen kon Juan Carlos nog op de steun van drie kwart van de bevolking rekenen. Inmiddels is ongeveer een even groot deel van de 47 miljoen Spanjaarden voorstander van een republiek als van een monarchie.

Lees ook:

Ook leden van het Spaanse koningshuis kunnen diep vallen, tot in de gevangenis

De Spaanse koning moet alle zeilen bijzetten: zijn zwager zit in de cel en zijn vrouw kibbelt met zijn moeder.