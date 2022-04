Spaanse koning Felipe maakt vermogen openbaar om de naam van het koningshuis te zuiveren

Een modern koningshuis worden, waarvan de bewegingen volledig zichtbaar zijn voor het volk. Dat is duidelijk de intentie van de Spaanse koning Felipe VI. Maandagmiddag maakte hij de hoogte van zijn persoonlijke vermogen bekend: ruim 2,5 miljoen euro, verdeeld over bankrekeningen, kunstschatten, antiek en juwelen.

Het zijn opmerkelijke getallen in vergelijking met die van andere Europese koningshuizen: zo schatte zakenblad Quote het vermogen van de Oranjes vorig jaar op 1,2 miljard euro. Ook in de vergelijking met bijvoorbeeld koning Filip van België of het vermogen van de vorstenfamilie van Liechtenstein zijn die 2,5 miljoen van Felipe VI opmerkelijk weinig.

Spaanse commentatoren zagen in de openbaring vooral bevestiging dat de Spaanse koning altijd een bescheiden spaarder is geweest. Dit vermogen is namelijk ruwweg de som van zijn koninklijke toelages van de afgelopen 25 jaar – ruim 250.000 euro per jaar – min de belasting daarover.

Het koningshuis moet per decreet hervormen

Dat Felipe VI juist nu inzicht geeft in zijn financiële reilen en zeilen is niet geheel onverwachts. In de afgelopen tien jaar werden verschillende wetten aangenomen in Spanje die politici en bestuurders aan de top verplichten tot transparantie, daarnaast komt er een decreet dat het koningshuis moet hervormen. Felipe VI heeft hierop alvast een voorschot genomen.

Die vlucht naar voren heeft ermee te maken dat de koning lijdt onder de misstappen van zijn vader Juan Carlos, die in zelfverkozen ballingschap in Abu Dhabi leeft. Ook al liet de Spaanse justitie recentelijk onderzoeken naar corruptie en belastingfraude vallen – Juan Carlos zou onder andere tientallen miljoenen smeergeld hebben aangenomen van Saudi-Arabië – de naam van het koningshuis is ernstig bezoedeld geraakt door de schandalen.

Uitstraling van een gezellige familie in de straat

Maar om te stellen dat Felipe VI enkel daarom voor transparantie kiest, zou hem tekort doen. De Spaanse koning probeert al sinds zijn aantreden in 2014 het koningschap een moderne draai te geven, bijvoorbeeld met het verbod op het aannemen van buitenproportionele geschenken. Het gezin van Felipe VI – hij brengt twee dochters groot met zijn vrouw, een voormalig nieuwslezeres – heeft sinds jaar en dag een uitstraling als die van de gezellige familie verderop in de straat. Dat helpt aanzienlijk de liefde voor het koningshuis aan te wakkeren onder Spanjaarden.

Zo schrijft opinieredacteur Eduardo Álvarez in de rechts-conservatieve krant El Mundo: ‘Felipe VI is gedwongen deze weg naar de meest scrupuleuze voorbeeldigheid in te slaan om de slechte erfenis van zijn vader te begraven. Maar met het succes waarmee hij dat doet, kan de kroon echt sterker worden.’

Lees ook:

Voormalige Spaanse koning Juan Carlos blijft voorlopig in Abu Dhabi

De voormalige Spaanse vorst Juan Carlos zet zijn zelfverkozen ballingschap in Abu Dhabi voorlopig voort, al wil hij af en toe wel naar Spanje komen.

Juan Carlos’ mythe ligt in duigen. Zal de Spaanse kroon overleven?

De helft van de Spanjaarden wil af van het koningshuis, de andere helft is juist koningsgezind. Portret van twee families.