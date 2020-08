Spaanse ex-koning Juan Carlos gespot in Abu Dhabi

Afgelopen weekend publiceerde de mediagroep NIUS een foto waarop te zien is dat de vader van koning Felipe op het vliegveld van Abu Dhabi aankomt.

El 'scoop' de NIUS abre los informativos de televisión y las portadas de los medios escritos. La imágen del rey emérito a su llegada a Abu Dabi https://t.co/4OSP5J5PSA — NIUS (@NiusDiario) 9 augustus 2020

Sinds Juan Carlos vorige week aankondigde Spanje te verlaten, is onduidelijk waar de vorige koning verblijft. Het paleis maakte afgelopen maandag bekend dat hij naar het buitenland zou gaan om het koningschap van zijn zoon Felipe niet te zeer te belasten met de discussie en onthullingen over zijn financiële handel en wandel. Juan Carlos wordt met verschillende schandalen in verband gebracht.

Eerder werd druk gespeculeerd dat hij mogelijk in Portugal of de Dominicaanse Republiek zou zitten. Het Spaanse ABC meldde vrijdag al op basis van vluchtgegevens dat Juan Carlos juist aan de andere kant van de wereld verbleef, in Abu Dhabi. Tot nu toe weigeren de Spaanse koninklijke familie en de regering iets te zeggen over de huidige verblijfplaats van Juan Carlos.

Ondertussen in Catalonië

Ondertussen heeft het parlement in Catalonië een verklaring aangenomen tegen de monarchie. Met 69 tegen 65 stemmen verklaarde het dat “Catalonië een republiek is en geen koning wenst”. De Catalaanse leider Quim Torra had het regionale parlement in een speciale sessie bijeengeroepen om de monarchie te bespreken. “Wij Catalanen hebben geen koning en we willen er ook geen”, zei Torra. “Wat voor autoriteit stralen we uit bij het afdwingen van regels tegen corruptie als we een koninklijke familie accepteren die naar het buitenland uitwijkt wanneer ze onderwerp is van onderzoek, na het incasseren van miljoenen en miljoenen euro’s aan zakelijke commissies?”

