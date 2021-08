Spaans dorp start een postercampagne tegen het geklaag van toeristen

In Ribadesella, een dorp aan de kust in het noordwesten van Spanje, is de gemeente een actie begonnen om toeristen te wijzen op de geuren en geluiden die ze kunnen verwachten. Toeristen klaagden over overlast door plattelandgerelateerde zaken. Zo werd er bezwaar gemaakt tegen het geluid van balkende ezels en de rotzooi die ronddwalende koeien achterlaten.

“Vorige week was er een vrouw die ons drie of vier keer belde over een haan die haar ‘s ochtends om vijf uur wakker maakte”, zegt burgemeester van Ribadesella Ramón Canal. “Ze vertelde ons dat we er iets aan moesten doen”.

Ambtenaren kwamen in actie, alhoewel het waarschijnlijk niet was wat de klagende toeristen hadden verwacht. Ze begonnen een posteractie. Op de poster staat dat er kerkklokken luiden, hanen vroeg kraaien, kuddes vee in de buurt leven en dat de koeienbellen soms lawaai kunnen maken.

Als je daar niet tegen kunt ben je volgens de poster misschien niet op de goede plek. Aan de andere kant verwelkomt de poster ook de personen die geen bezwaar hebben tegen de eigenaardigheden van een plattelandsdorp.

