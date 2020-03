South Carolina redt campagne van Joe Biden – of rekt hem in elk geval tot dinsdag

Na teleurstellende resultaten in de eerdere voorverkiezingen, in Iowa, New Hampshire en Nevada, was het duidelijk dat alleen winst in South Carolina Biden nog in de race zou kunnen houden. Hij mikte daar ook al op vanaf het begin van zijn campagne, omdat in South Carolina ruim de helft van de kiezers Afro-Amerikaan is. Onder die groep is Biden populair omdat hij acht jaar lang de rechterhand was van Barack Obama. Maar die electorale verdedigingsmuur leek af te brokkelen, Sanders zat hem op de hielen in de peilingen. En de hoop leek helemaal te vervliegen toen Sanders in Nevada ook bleek aan te slaan onder zwarte kiezers en de voorverkiezing daar gemakkelijk won.

Uiteindelijk kozen twee van de drie Afro-Amerikanen onder de Democratische kiezers in South Carolina voor Biden. Maar ook onder de witte kiezers scoorde Biden hoog. Die zijn in de zuidelijke staat gemiddeld wat minder links dan in de staten die tot nu toe aan de beurt zijn geweest.

Dat maakt Biden voorlopig de kandidaat met de beste papieren om de veel linksere Bernie Sanders van de nominatie af te houden.

In een opgetogen overwinningsspeech sloeg Biden het contrast tussen zijn ideeën en die van de “democratisch socialist” Sanders niet over: “Revolutionaire praat verandert geen levens. We moeten echte veranderingen krijgen, nu meteen.”

Maar hij liet in die speech vooral zien, meer dan tot nu toe, waarom hij denkt dat hij beter in staat is Donald Trump te verslaan dan wie ook. Hij sprak emotioneel over de racistische moord in 2015 op acht zwarten tijdens een bijbelstudie-avond in Charleston in South Carolina, en hoe hij en zijn vrouw Jill, die toen zelf net hun zoon Beau hadden verloren, gesterkt werden door de vergevende houding van de nabestaanden. Dat is wat volgens hem Amerika nodig heeft, en nu van Donald Trump niet krijgt: “Het is niet voor een kleinigheid dat ik in deze race meedoe. De dagen dat Donald Trump verdeeldheid zaait, zullen binnenkort voorbij zijn. Dit multi-etnische land dat we onze democratie noemen, Amerika, kan niet overleven, tenzij we ons concentreren op het goede in ons.”

Die toespraak werd op vele tv-zenders live uitgezonden, en dat is een van de politieke prijzen die de winnaar van een voorverkiezing in handen vallen. Zijn campagne-organisatie rapporteerde een golf van donaties in de uren nadat de diverse netwerken hem tot overwinnaar uitriepen. Commentatoren die de 77-jarige politicus al bijna hadden afgeschreven, bespraken het vervolg van de voorverkiezingen opeens als een strijd tussen nog maar twee kandidaten, Biden en Sanders.

Steyer stapt uit de race

Daar ziet het inderdaad naar uit. De nummer drie in de uitslagen van zaterdag, miljardair Tom Steyer, schortte zijn campagne op omdat hij niet zag hij de nominatie nog in de wacht zou kunnen slepen. Hij gaf tientallen miljoenen van zijn eigen geld uit aan tv-advertenties, veel meer dan andere kandidaten met donaties bij elkaar konden krijgen. Het leverde hem in vier voorverkiezingen wel wat stemmen, maar nauwelijks afgevaardigden op.

Een stap terug werd zaterdagavond niet verwacht van andere kandidaten, hoewel de uitslagen voor de senatoren Elizabeth Warren en Amy Klobuchar, en voor ex-burgemeester Pete Buttigieg van South Bend in Indiana nog slechter waren. Zij vechten verder, in de hoop dat ze dinsdag, Super Tuesday, wanneer er gestemd wordt in 14 Amerikaanse staten en in Amerikaans Samoa, in een of meer staten een echte overwinning kunnen vieren en weer serieus genomen worden. Ook miljardair Michael Bloomberg, die op Super Tuesday pas voor het eerst op de stembiljetten staat, hoopt door een onverwacht goede uitslag – ondanks erbarmelijke prestaties tijdens de tv-debatten – zijn honderden miljoenen kostende campagne weer vaart te geven.

Achterblijvers

En in feite zit Biden in hetzelfde schuitje als die achterblijvers. Want met de winst in South Carolina is zijn campagne nu weliswaar gered, maar daar is alles mee gezegd. In het aantal verdiende afgevaardigden naar de conventie ligt Bernie Sanders hem nog voor. Volgens peilingen zal Sanders de staat Californië, waar bijzonder veel afgevaardigden te verdienen zijn, met overmacht op zijn naam schrijven. En in staten waar de linkse boodschap van Sanders wat minder aanslaat, zoals Texas, hebben de kiezers nu dus nog keuze uit een handvol gematigder kandidaten.

Het is goed mogelijk dat na dinsdag alsnog een aantal van die kandidaten de strijd opgeeft. Maar dat het dan te laat is voor Joe Biden om Sanders nog in te halen.