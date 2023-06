Soedanezen vluchten massaal voor het geweld, op zoek naar hulp die er veel te weinig is

Sidahmed Ibraheem, Khartoem

De Soedanese journalist Sidahmed Ibraheem is net zijn woonplaats Khartoem ontvlucht. Het eten raakte op en het werd te gevaarlijk, vertelt hij telefonisch. “In de stad hoorden we berichten over die wapenstilstanden, maar daar merkten we niks van. Er is continu gevochten, in ieder geval waar ik woonde, in de buurt van de militaire bases, waar het Soedanese leger (SAF) zich heeft verschanst, rondom het vliegveld. De SAF bombardeert met jagers en artillerie de paramilitaire RSF (Rapid Support Forces) , die zich verschuilt in lege ziekenhuizen en huizen van burgers.

“Burgers zijn niet per se het doelwit, maar zitten klem. In de buurt waar ik woonde is per ongeluk een woonblok gebombardeerd waarbij zeker twaalf mensen omkwamen. Lichamen liggen nog altijd op straat, zeker in het centrum van Khartoem, niemand durft ze weg te slepen. Een vriend van mij heeft net Khartoem verlaten, hij heeft zijn dode vader achter moeten laten.

“Ik ben vorige week gevlucht. Het werd te gevaarlijk, en er was geen eten meer te krijgen. Ik zit nu in Wad Madani. Ook daar is aan alles tekort, en wat er is, is verschrikkelijk duur, maar ik ben tenminste veilig.”

“Ik vertrok zelf per auto. De RSF laat burgers de stad verlaten, wel kom je langs talloze checkpoints. Als je er ook maar een beetje verdacht uitziet word je vastgezet, als je een te goede auto hebt, wordt die ingenomen. In Khartoem rijdt de RSF alleen maar rond in wagens die ze op burgers hebben buitgemaakt.

“In Khartoem hebben mensen het zwaar. Iedereen zit binnen. Er is geen eten. De winkels zijn dichtgetimmerd. De verkopers die nog iets te verkopen hebben vragen bizar hoge prijzen. Alle markten zijn al geplunderd, zeker in de arme wijken, puur omdat de mensen eigenlijk niet anders kunnen. Vooral de armen hebben geen manier om de stad te verlaten. Want het is moeilijk, en kost een hoop geld. Je weet niet waar je terechtkomt en de vlucht is onveilig. Alleen al van je huis naar je auto loop je gevaar. Laat staan als je de stad uit wil.”

Kees Ton (Stichting Vluchteling) in Tsjaad, aan de grens met Darfur

Hulpverlener Kees Ton van Stichting Vluchteling is net terug van een bezoek aan de Soedanese grens tussen Tsjaad en Darfur. Daar zag hij de tienduizenden vluchtelingen die het land zijn binnenkomen. Met nagenoeg niks, sommigen met een ezeltje met erop alles wat ze konden dragen. Vooral vrouwen en kinderen zijn daar, de mannen blijven achter om hun huizen te beschermen tegen plunderingen. Tenminste, als de mannen al weg mogen van de Arabische milities, die er bezig zijn met een terreurbewind, zegt Ton.

“Vrouwen aan de grens vertellen dat hun achtergebleven mannen eigenlijk niet naar buiten kunnen, omdat ze het gevaar lopen te worden neergeschoten. Het telefoon- en internetnetwerk ligt er uit en elektriciteit doet het niet, de vluchtelingen weten niet wat het lot van hun achtergebleven familie is.”

Gaga-kamp, gelegen bij Adré, ongeveer 60 km van de belangrijkste stad van Oost-Tsjaad, Abéché. Het kamp bestaat al sinds 2005 maar er is nu een heel nieuw gedeelte bijgebouwd voor de vluchtelingen die uit Darfur komen. Mensen worden hier naartoe verplaatst vanaf de grens. Beeld René van Beek / Stichting Vluchteling

In Darfur hebben milities door de oorlog vrij spel, met steun van de RSF. Parallel aan de machtsstrijd in de hoofdstad is hier een etnische strijd uitgebroken: de Arabische milities jagen zwarte Soedanezen zoals de Masalit op. Alleen al in het belegerde El Geneina, de hoofdstad van West-Darfur zouden al zo’n duizend slachtoffers zijn gevallen, aldus verschillende partijen ter plaatse.

“De mensen worden in Tsjaad voornamelijk opgevangen door dorpelingen. We spraken de dorpschef van Koufroun, die zei, deze mensen zijn onze broeders en zusters. Maar zelf hebben de bewoners ook weinig. De vluchtelingen prikken vier stokken in de grond, leggen er een baal stro bovenop, dat is hun onderdak, tegen de brandende zon.

“Het regenseizoen, dat nu begint, maakt de situatie "nog urgenter. Straks stromen de wadi’s en de rivieren in het gebied vol, en wordt het veel moeilijker bereikbaar. Dan komen die tienduizenden mensen in het grensgebied vast te zitten, met een tekort aan alles.”

‘Gouverneur West-Darfur geliquideerd door RSF’ Khamis Abbakar, gouverneur van de Soedanese regio West-Darfur, is deze week vermoord nadat hij in een televisie-interview de RSF en aan hen gelieerde milities had beschuldigd van genocide. Volgens Reuters, op basis van overheidsbronnen, zou de paramilitaire RSF achter de ontvoering en moord zitten. Ook het leger beschuldigt de RSF ervan. Abbakar riep in het interview de internationale gemeenschap op tot interventie, nu burgers in Darfur willekeurig worden opgedreven en vermoord.

Gabriella Arena (Rode Kruis) in Port Soedan

“In Port Soedan is het relatief rustig”, begint Gabriella Arena, als regiomanager werkzaam in de havenstad voor het Internationale Rode Kruis. “Maar je voelt het conflict wel. Er is nog maar één bank die het doet, met voortdurend enorme rijen. De prijzen zijn hoog. Het is druk op straat: er zijn duizenden vluchtelingen deze stad binnengekomen.”

Voor de oorlog waren er rond de havenstad kampen voor vluchtelingen uit Jemen en Syrië, nu zwellen die aan met vluchtelingen uit het land zelf. En niet alleen vluchtelingen: nu Khartoem leegloopt, slaan ngo’s, bedrijven en ambtenaren hun kamp op in Port Soedan.

Ook het Rode Kruis gebruikt de stad als uitvalsbasis, van waaruit de internationale tak samen met het Soedanese Rode Kruis reddingsoperaties organiseert. Zoals de evacuatie van het weeshuis vorige week, in Khartoem, waarbij honderden kinderen in veiligheid werden gebracht.

Ook organiseren ze zoekmissies naar de hoofdstad om de doden van straat af te halen, de lichamen te identificeren, families op de hoogte te stellen ‘en ze een waardige begrafenis te geven’. Ze proberen vluchtelingen die elkaar kwijt zijn geraakt weer met elkaar in contact te krijgen. Want families verliezen elkaar op de vlucht vaak genoeg uit het oog – zo berichtte Unicef deze week nog dat er bij de grens met Tsjaad honderden kinderen hun ouders kwijt waren.

De noden zijn enorm, zegt de Boliviaanse hulpverlener. “In de conflictgebieden is de infrastructuur vernietigd: voedselvoorziening, stromend water, elektriciteit: niks doet het meer. Twee derde van de ziekenhuizen in Khartoem en Darfur is buiten werking. Meer dan een miljoen mensen in het land proberen een veilige plek te bereiken.

“De hitte is de afgelopen dagen onbeschrijflijk”, zegt ze. “Het is nu… 43 graden buiten. Soedan kampte al voor het uitbreken van de oorlog met een hongercrisis, maar met het aanstaande regenseizoen wordt dat er niet beter op. We proberen voedselhulp op de goede plek te krijgen, maar, het is te weinig, en het is niet makkelijk.”

Lees ook:

Waar het geweld in Soedan vandaan komt − en waar het naartoe gaat

De strijd die momenteel woedt in Soedan kent een lange voorgeschiedenis, en kan tot ver over de grenzen gevolgen hebben als de twee strijdende generaals niet inbinden. Maar van een oplossing lijkt vooralsnog geen sprake.