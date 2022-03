Soedanese junta intimideert opponenten met arrestatiegolf

De junta in Soedan heeft dinsdag Babikir Faisal gearresteerd in Khartoem. Faisal is de drijvende kracht achter het officiële Ontmantelingscomité dat de corruptie uit het tijdperk van dictator Omar al-Bashir onderzoekt. Hij was tevens een van de belangrijkste leiders van de volksopstand.

“Dit voorval past in een reeks arrestaties waarmee de legerleiding probeert politieke opponenten met nep aanklachten van corruptie achter de tralies te zetten”, vertelt Mahdi Rabih aan de telefoon. Hij was in de overgangsregering, die in oktober vorig jaar door een staatsgreep werd afgezet, kabinetschef van de regering onder leiding van Abdalla Hamdok.

Getuigen zijn hun leven niet meer zeker

Van het Ontmantelingscomité zijn de afgelopen weken nog vijf prominente figuren opgepakt. Tegelijkertijd vielen veiligheidsdiensten afgelopen maandag het gebouw binnen van het Empowerment Removal Committee (ERC) in Khartoem.

De ERC onderzoekt het bloedbad onder vreedzame demonstranten die in juni 2019 een sit-in organiseerden in de hoofdstad. Hierbij vielen 127 doden en tal van gewonden. De ERC heeft zijn werkzaamheden opgeschort nu de onderzoekers de toegang tot het gebouw wordt ontzegd.

De commissie verzamelt bewijzen voor wie verantwoordelijk was voor het bloedbad. Rabih wijst op het gevaar dat getuigenverklaringen nu in handen vallen van de junta en dat deze getuigen hun leven niet meer zeker zijn.

De slagers van de vroegere dictator Al-Bashir

Inmiddels is duidelijk dat de vroegere veiligheidsdienst NISS betrokken was bij het aanrichten van het bloedbad, evenals de Rapid Support Force (RSF) onder leiding van de tweede man van het leger, Mohamed Hamdan Dagalo, bijgenaamd Hemedti.

De RSF is een onafhankelijk opererend leger, samengesteld uit Arabische bedoeïnen, waarvan de strijders eerder fungeerden als de slagers van de vroegere dictator Al-Bashir in de opstandige regio Darfur. De RSF staat nog steeds los van het reguliere leger.

Plannen van legerleider Abdel Fattah al-Burhan om deze troepenmacht in het leger te incorporeren vallen niet goed bij Hemedti, die aspiraties heeft om de nieuwe sterke man van het land te worden. Het mogelijk opruimen van bewijzen bij de ERC kan voorkomen dat Hemedti wordt aangewezen als een van de verantwoordelijken voor het drama, dat past niet in het beeld dat hij van zichzelf naar buiten wil laten komen.

‘Dit kan niet goed gaan’

Soedan zit na de staatsgreep al meer dan vier maanden zonder een regering. “Niemand wil zijn vingers branden aan een samenwerking met de legerleiding. Bovendien is het binnen de junta een chaos van elkaar bestrijden fracties: Al-Burhan met zijn manschappen tegenover Hemedti en zijn RSF tegenover de moslimbroederschap van Bashir-getrouwen. Dit kan niet goed gaan”, zegt Mahdi Rabih.

Alle politieke partijen en de beweging achter de volksopstand, de FFC, waar Babikir Faisal een belangrijk rol in speelde, weigeren te onderhandelen met de junta over weer een nieuwe overgangsregering. “Er is geen steun van de bevolking voor zo’n oplossing”, zegt Rabih. Nog elke week zijn er massademonstraties tegen de coup en de junta in de grote steden in Soedan. “Eerst moet deze legertop worden vervangen, voordat er misschien gepraat kan worden.”

Lees ook:

Onderzoek naar het bloedbad van Khartoem nog steeds niet af, en dat komt iemand wel goed uit.

In de Soedanese hoofdstad Khartoem werden een jaar geleden 127 vreedzame demonstranten doodgeschoten. Het bleek een keerpunt, maar het is de vraag of de vrijheden van nu duurzaam blijken.

Soedanese volksopstand lijkt terug bij af.

De militaire junta in Soedan draait keer op keer gemaakte afspraken met de leiders van de volksopstand terug.Een burgerregering lijkt steeds verder uit het zicht.