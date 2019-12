Soedan begint eigen onderzoek naar misdaden Darfur

Soedan begint een onderzoek naar misdaden begaan in het bloedige conflict in de westelijke Darfurregio tijdens het bewind van de afgezette president Omar-al Bashir. Die regeerde dertig jaar met ijzeren vuist, een tijd gekenmerkt door schendingen van de mensenrechten en grootschalige corruptie.

Het Internationale strafhof (ICC) in Den Haag klaagde Bashir in 2009 al aan voor oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten in Darfur. Maar Bashir wist uit handen van het ICC te blijven. Toen militairen hem in april afzetten, maakten zij direct duidelijk dat hij niet zou worden uitgeleverd. Inmiddels is een overgangsregering gevormd van burgers en militairen. De militaire leden daarin blijven tegen uitlevering van Bashir.

Lokale bevolking gemarginaliseerd

Het conflict in Darfur begon in 2003 met een opstand van de lokale bevolking die zich gemarginaliseerd voelde door het bewind van Bashir. Die liet de opstand onderdrukken door een ruitermilitie van leden van herdersvolken, die toch al op gespannen voet leefden met de lokale boerenbevolking over de toegang tot weidegronden en waterbronnen. Deze Janjaweed-militie trok moordend, verkrachtend en stelend door Darfur. Sindsdien zijn zeker 300.000 mensen gedood, bijna drie miljoen anderen raakten ontheemd.

De kans van slagen van het onderzoek van de openbare aanklager lijkt klein. Een lid van de Janjaweed, Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti, is een van de machtigste mannen binnen de soevereine raad, op dit moment de hoogste macht in Soedan. Hij klom op in de rangen en werd leider toen de militie werd omgedoopt tot Rapid Support Forces, een gevreesde paramilitaire eenheid.

Inwinnen van informatie dwarsbomen

Bij een onderzoek kunnen ook de schijnwerpers op zijn handelen in de Janjaweed worden gericht en dus bestaat de vrees dat Hemedti zal proberen het inwinnen van informatie en bewijzen te dwarsbomen. Bovendien kan het onderzoek ook worden gehinderd door het nog altijd voortdurende geweld in Darfur.

Het lijkt erop dat de regering van Soedan met dit onderzoek in een goed blaadje wil komen bij het Westen. Onlangs werd Bashir door een Soedanese rechtbank tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens corruptie, terwijl hij wordt verdacht van veel ernstiger misdaden.

Soedan staat nog altijd op de Amerikaanse lijst van landen die terrorisme sponsoren, waardoor het geen geld kan lenen van onder andere het Internationaal Monetair Fonds. Het geld heeft Soedan hard nodig om de kapotte economie weer op gang te brengen. Maar het Westen is voorzichtig. De regeringsmacht wordt nu wel gedeeld tussen militairen en burgers, maar dat heeft het wantrouwen tegen de krijgsmannen in Soedan niet weggenomen.

