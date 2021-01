Sociale media onder vuur om censuur: Republikeinen tot zwijgen gebracht

De verbanning van Donald Trump door Twitter liet de waarde van het bedrijf maandag op de beurs met meer dan 6 procent, rond 2,5 miljard dollar, inzakken. Beleggers waren mogelijk bang dat Twitter zonder het account van de president gebruikers zou kwijtraken aan sociale media die naar hun gevoel conservatieve meningen niet proberen te censureren.

Maar een van die netwerken, Parler, was maandag onbereikbaar omdat het geen gebruik meer mocht maken van de servers van Amazon. Dat bedrijf wil geen klanten met sites waarop geweld wordt gepropageerd.

Op Parler gebeurde dat in overvloed. Onlangs schreef Lin Wood, een advocaat die Trump vertegenwoordigde in een aantal rechtszaken over de verkiezingsuitslag, op Parler dat vicepresident Mike Pence tegen de muur gezet moest worden. Fanatieke Trump-aanhangers vinden Pence een verrader, omdat het Congres onder zijn voorzitterschap woensdag vaststelde dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Trump-aanhangers bestormden die dag na een toespraak van Trump het Capitool en drongen er binnen. Trumps reacties daarop via Twitter leidden tot het schorsen van zijn account. Ook Facebook blokkeert hem momenteel.

Republikeinen tot zwijgen gebracht

Aanhangers van Trump zien de acties van Twitter, Facebook en Amazon als het tot zwijgen brengen van iedereen die niet de Democratische visie aanhangt: dat Trump het geweld aanmoedigde en dat Biden de verkiezing eerlijk gewonnen heeft. “Republikeinen hebben geen mogelijkheid meer om met elkaar te communiceren”, klaagde de Republikeinse afgevaardigde Devin Nunes.

Ook uit andere hoeken is voor hun gevoel de aanval ingezet op iedereen die achter Trump staat. Grote bedrijven, waaronder luchtvaartmaatschappij Delta, koeriersbedrijf FedEx en chemieconcern Dow, willen geen geld meer geven aan Congresleden die tegen de bevestiging van Bidens verkiezing stemden.

Cumulus, een bedrijf dat radiostations exploiteert die populaire conservatieve praatshows uitzenden, verbiedt zijn commentatoren om nog langer te suggereren dat de verkiezing gestolen is.

Verdedigers van Trump klagen dat zijn recht op vrije meningsuiting door Twitter is geschonden. Maar als commercieel bedrijf hoeft Twitter niemand aan het woord te laten die het niet wil. In principe geeft het regeringsleiders meer ruimte dan andere gebruikers omdat hun mening nieuws is. De Duitse bondskanselier Angela Merkel – die zelf niet op Twitter zit – noemde het blokkeren van Trump maandag ‘problematisch’.

Facebook voorlopig niet van plan account Trump vrij te geven Facebook is niet van plan het geblokkeerde account van president Donald Trump weer vrij te geven. Operationeel directeur Sheryl Sandberg zei maandag tijdens een conferentie dat ze blij was dat ze maatregelen tegen Trump hebben genomen. De Amerikaanse president kan volgens haar als hij klachten heeft terecht bij de onafhankelijke toezichtraad van het sociale medium. De schorsing van Trump op Facebook was in eerste instantie voor onbepaalde tijd en minimaal tot na de inauguratie van aankomend president Joe Biden op 20 januari, liet oprichter Mark Zuckerberg vorig week weten.

