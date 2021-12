Sociale hervormingspakket van Biden aan diggelen na plots veto van ‘president Manchin’

Joe Biden mag blij zijn als hij van ‘Build Back Better’, zijn grote pakket maatregelen op sociaal en klimaatgebied, nog wat losse onderdelen kan redden. Na het veto van een van zijn partijgenoten in de Senaat wordt het hoogstens ‘Build Back Better’ bij beetjes.

Democraat Joe Manchin, die zondagochtend zijn veto uitsprak, was er duidelijk over: “Tegen dit wetsonderwerp zeg ik nee.” Hij zei dat in een interview met de rechtse tv-zender Fox News, en dat was een bewuste keus. Die spreekbuis voor de Republikeinse Partij wordt goed bekeken in de staat die Manchin vertegenwoordigt, West-Virginia. Trump haalde daar vorig jaar tijdens de verkiezingen bijna 70 procent van de stemmen. Dat de staat toch democraat Manchin als senator heeft, ligt meer aan zijn populariteit en standpunten dan aan zijn partijspeldje.

Een tegenslag voor de Democraten

Met zijn standpunten is hij in de democratische fractie een vreemde eend in de bijt, maar dat vindt Manchin niet erg. Zeker niet nu die fractie precies vijftig van de honderd zetels heeft. Met die vijftig zetels kunnen de Democraten wetten aannemen dankzij de doorslaggevende stem van vicepresident Kamala Harris. Met 49 kan dat niet, en daarmee heeft elk lid van de fractie dus de macht een wet te torpederen. Manchin dicteerde de afgelopen maanden al zoveel wijzigingen in Build Back Better, dat een interviewer onlangs sarcastisch aan Kamala Harris vroeg welke Joe nu de echte president van de VS is.

Manchins ‘nee’ is een zware tegenslag voor de Democraten, die nu het jaar niet kunnen afsluiten met een uitgekleed, maar nog steeds klinkend pakket maatregelen, zoals subsidie voor kinderopvang en ziekteverlof, en maatregelen om de klimaatverandering te remmen.

Stijgende staatsschuld

Na het plotselinge nee van Manchin kwam het Witte Huis met een ongekend harde verklaring waarin de senator van woordbreuk wordt beschuldigd. Hij had afgelopen week nog op papier gezet met welk bedrag en welke onderdelen hij akkoord zou kunnen gaan. Manchin haakte af omdat nieuwe uitgaven van zo’n twee biljoen dollar volgens hem de inflatie verder zullen aanjagen. Volgens veel economen is dat overigens niet zo, omdat de wet ook geld uit de economie haalt door hogere belastingen.

Manchin vreest dat het pakket de staatsschuld te veel zal laten stijgen, en dat is niet onrealistisch. Voor wetten in het Congres worden uitgaven en inkomsten standaard berekend over tien jaar. De enige manier om de kosten van het pakket onder de twee biljoen te houden, was om een aantal maatregelen zogenaamd tijdelijk te maken.

Zo verlengt de wet een dit jaar ingevoerde kinderbijslag waar 36 miljoen gezinnen van profiteren, maar gebeurt dat alleen voor 2022. Onuitgesproken, en dus niet meegerekend, blijft de aanname dat volgend jaar het Congres het niet zal aandurven die toeslag weer af te schaffen. Manchin eist nu dat zulke onderdelen voor de volle tien jaar in de wet komen te staan. Daardoor valt het pakket aan maatregelen veel duurder uit en zullen sommige plannen geschrapt moeten worden. Daarmee ligt Build Back Better in scherven, en mag Joe Biden kiezen welke hij opraapt om alsnog aan de weerspannige senator te proberen te verkopen.

Loze beloftes

Wat ook in scherven ligt, is Bidens gezag bij zijn partijgenoten. Progressieve Democraten in het Huis van Afgevaardigden stemden in november op zijn aandringen voor een wet die geld uittrekt voor bruggen, wegen en spoorlijnen. Manchin had dat plan helpen opstellen - in West-Virginia is er grote behoefte aan. Die wet tegenhouden zagen de progressieven als een drukmiddel om de senator voor een versie van Build Back Better te laten stemmen. Die congresleden lieten de koppeling los nadat Biden beloofde dat hij Manchin over de streep kon trekken. Maar die belofte aan zijn partij bleek even loos als die van Manchin aan hem.

