Sociale afstand? Gewoon lekker dringen in de Londense metro

En weer stonden mensen dicht tegen elkaar aan gedrukt in de Londense metro. Een haast onwerkelijk gezicht in tijden van isolatie en afstand houden. Hoewel premier Johnson al vijf persconferenties achter elkaar Britten op het hart heeft gedrukt om vooral niet te dicht bij elkaar te komen en zo veel mogelijk thuis te werken, blijkt het in de hoofdstad ongekend moeilijk om dat iedereen aan z’n verstand te brengen.

De vrijblijvendheid van de Britse maatregelen om het aantal besmettingen in te dammen stonden deze week in schril contrast tot wat andere Europese landen deden. Johnson vertrouwde tot nu toe op individuele verantwoordelijkheid. “We zijn een volwassen land waar we dit soort advies gewoon opvolgen”, zei hij afgelopen week.

Vrijdagavond ging hij dan toch overstag, en besloot hij om per direct alle pubs en restaurants in het land te sluiten. Het was geen makkelijke beslissing, zo benadrukte hij, om het “eeuwenoude, onvervreemdbare recht van de vrijgeboren mensen van het Verenigd Koninkrijk weg te nemen om naar de pub te gaan”.

Hoge bevolkingsdichtheid

Maar de afgelopen dagen was wel gebleken dat de vrijblijvendheid niet werkte. In de Londense wijk Southwark was het geen enkel probleem om een avond in de pub door te brengen. In de Woolpack, in Bermondsey Street, zaten op donderdagavond zo’n twintig mensen van een Engelse pint te genieten. Niet te vergelijken met een normale pubavond, maar uitgestorven was het geenszins. Op Whatsapp riepen veel vrienden elkaar deze week op nog één keer het café in te gaan. ‘Nu het nog kan.’

Maar juist in Londen is het aantal besmettingen het hoogst en is vanwege de enorme bevolkingsdichtheid het besmettingsgevaar het grootst. De wijk Southwark heeft de meeste coronagevallen. De NHS, de gratis Britse gezondheidszorg, vreest totaal overspoeld te worden door coronapatiënten.

Niet alleen in de horeca bleek het lastig om mensen thuis te houden. Zo kent Groot-Brittannië geen WW. Thuis zitten betekent voor heel veel mensen weinig tot geen inkomen, waardoor veel Londenaren net zo lang proberen te werken tot het ze echt onmogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kan slechts 1 op de 10 werknemers in de onderste inkomenshelft in Groot-Brittannië überhaupt thuiswerken vanwege het soort werk dat ze doen. En juist de lagere inkomens kunnen niet zonder de metro: zij wonen aan de randen van de stad en werken veelal in het centrum.

Mediahype

Woensdagavond verschenen via de Financial Times en Sky News berichten dat Londen aan de vooravond zou staan van een complete lockdown. Inclusief patrouilles in de straten om plunderingen te voorkomen en politieagenten die supermarkten zouden bewaken. Ook zou er slechts één iemand per huishouden per dag naar buiten mogen.

De volgende dag ontkende Downing Street dat Londen volledig op slot zou gaan. Ja, er zijn wellicht enkele stevigere maatregelen in aantocht, maar absoluut geen totale lockdown, zei een woordvoerder van de regering. Desalniettemin ging er een schokgolf door de stad die velen in paniek de supermarkt in joeg. Alsof ineens het besef indaalde dat de corona-epidemie meer is dan een mediahype. De afgelopen twee dagen stonden er voor opening van de supermarkten al lange rijen. De normaal gesproken keurig op hun beurt wachtende Britten duwden elkaar in verschillende winkels aan de kant om als eerste een winkelwagentje te kunnen grijpen. Van ‘keep calm and carry on’ was weinig te merken.