Social distancing voor nertsen? In Zweden zeggen ze dat het kan

‘Leer van Denemarken en ruim zo snel mogelijk al jullie nertsen’, adviseerde de Deense hoogleraar klinische microbiologie Hans Jørn Kolmos afgelopen week in een interview met de Zweedse regionale krant Blekinge Läns Tidning.

Nadat bij de Scandinavische buren mutaties van het coronavirus waren aangetroffen, ontstaan in de Deense nertsenfokkerijen en overgedragen op diens medewerkers, besloot Kopenhagen over te gaan op ruiming. Gevreesd wordt dat het vaccin dat wordt ontwikkeld tegen Covid-19 door een gemuteerde coronavariant aan effectiviteit verliest.

Wees de verspreiding van mutaties voor, maande de hoogleraar, en roei preventief de hele Zweedse nertsenpopulatie uit. Tot op heden is bij tien nertsenfokkerijen in Zweden een coronavirusuitbraak geconstateerd.

De kans op mutaties is, volgens Kolmos, 100 procent. “Het is ondenkbaar dat er geen gemuteerde virussen vanuit de nertsenfokkerijen overwaaien. Mutaties vormen zich constant en het risico dat een nieuw cluster de wereldwijde vaccinontwikkeling kan bedreigen is ontegenzeggelijk.”

Lang niet zo hutjemutje als vóór november

Maar Zwedens staatsepizoötioloog Karl Ståhl verdedigde in de Zweedse krant Dagens Nyheter het besluit de pelsdieren niet massaal te ruimen. Tachtig procent van de tamme dieren vindt sowieso in november de dood – blijkbaar het nertsenpelsseizoen. En de resterende dieren: die praktiseren ‘social distancing’, aldus Ståhl.

“Ze kunnen sociale afstand houden op een heel ander niveau dan voorheen”, zei de deskundige tegen het dagblad. “En precies zoals voor mensen, geldt voor hen: blijven ze op afstand, dan is het risico voor verdere besmetting aanzienlijk kleiner.”

De circa 100.000 nertsen die in Zweden het einde van het jaar halen, zullen lang niet zo hutjemutje leven als vóór november. Veel van de dieren zijn, volgens Ståhl, waarschijnlijk bovendien al immuun. Desalniettemin geeft de deskundige geen antwoord op de vraag hoe je pelsdieren duidelijk maakt niet te dicht bij elkaar in de buurt te komen. Het feit dat ze met minder zijn, verandert nog niks aan het gegeven dat het toch in de aard van het beestje zit lekker tegen elkaar aan te kruipen.

Geen juridische grondslag

Ondertussen nam het debat in Denemarken een heel andere wending. Premier Mette Frederiksen en de minister voor voedsel en milieu Mogens Jensen werden overspoeld door kritiek op het besluit tot het afmaken van de volledige nertsenpopulatie – meer dan 15 miljoen dieren – toen bleek dat er geen juridische grondslag is op basis waarvan een ruiming buiten de risicozones mag plaatsvinden. De onwettelijke verordening was een fout, aldus de premier.

Het Deense parlement discussieert nu al dagen over mogelijke clausules in het Deense recht waarmee de volledige uitroeiing van de nertsen alsnog kan worden gelegaliseerd.

Lees ook:

Hoe gevaarlijk is de Deense coronavariant?

Rond Deense nertsenfokkerijen is een variant van het coronavirus ontstaan. Vijf vragen over de dreiging van deze mutatie.