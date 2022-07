Snelheidslimiet op de Duitse autobahn is ineens geen taboe meer, met de energiecrisis in het vooruitzicht

De dreigende gascrisis brengt ineens beweging in de eerder vastgeroeste discussie over een snelheidslimiet op de Duitse Autobahn. Opmerkelijk, want hoewel de regerende Groenen en sociaaldemocratische SPD voor een limiet zijn, blokkeerde de liberale FDP bij de regeringsformatie het onderwerp. “Er komt geen algemene snelheidslimiet”, werd vastgelegd in het regeerakkoord.

Nog altijd is Duitsland het enige land in Europa waar op delen van de snelwegen zonder limiet gereden kan worden. De Groenen, die de afgelopen jaren steeds meer politieke invloed kregen, zijn vastbesloten om daar een einde aan te maken. Ook de SPD zette het thema afgelopen jaar vanwege het klimaat op zijn partijprogramma. Volgens peilingen wil een meerderheid van de Duitsers inmiddels een snelheidslimiet. Maar voor veel autoliefhebbers van de conservatieve CDU en de liberale FDP blijft een snelheidslimiet onaanvaardbaar.

Ruilgoed: de kerncentrale in gebruik houden

Toch lijkt de CDU, nu de grootste partij in de oppositie, plaats te willen nemen aan de onderhandelingstafel. De christendemocraten zouden bereid zijn een snelheidslimiet goed te keuren, als de regering ermee instemt om de laatste drie nog draaiende kerncentrale langer in gebruik te houden. CDU-politici voerden de afgelopen weken campagne voor kernenergie, omdat zij die zien als een hulpmiddel in de strijd tegen een gascrisis. Maar de regerende Groenen en SPD verzetten zich daartegen.

Hoewel coalitiepartner FDP óók wil kijken naar de mogelijkheden van kernenergie, blijft deze liberale partij fel tegen een snelheidslimiet. Dat de CDU de limiet als onderhandelingsonderwerp gebruikt, doet de partij af als ‘koehandel’.

Lees ook:

De vrees voor een gascrisis groeit onder Duitsers. ‘Ik heb alvast een kolenkacheltje neergezet’

Rusland zou donderdag na tien dagen onderhoud de gaslevering aan Duitsland via de pijpleiding Nord Stream 1 moeten hervatten. Maar het bedrijf heeft in een brief gewaarschuwd dat dit mogelijk niet lukt. De vrees voor een gascrisis groeit onder de Duitse bevolking. ‘We hadden niet verwacht dat dit hier ooit kon gebeuren.’