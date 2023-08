Snel 50 dollar aan cryptomunt ‘worldcoin’ verdienen? Dan eerst even je iris scannen

Bijna tweeënhalf miljoen mensen wereldwijd hebben het al gedaan: diep in een zilverkleurige bol staren om hun iris te laten scannen. Iedereen die meedoet krijgt omgerekend zo’n 50 euro aan cryptomunten uitbetaald. De dystopische transactie is het geesteskind van de Amerikaan Sam Altman, oprichter van het bedrijf OpenAI, dat onder andere achter het programma ChatGPT zit.

Hij zegt zich voor te bereiden op een toekomst waarin AI zó groot is geworden dat het een groot deel van alle werkzaamheden zal uitvoeren en de hele wereldeconomie op z’n kop zal zetten. Dat betekent, aldus Altman, dat mensen onderhouden zullen moeten worden met een universeel basisinkomen.

Als het aan de ondernemer ligt dan zal zijn nieuwe cryptomunt, worldcoin, daar in voorzien. Om te voorkomen dat mensen met zo’n basisinkomen gaan frauderen, wil Altman de irisscan inzetten, om mensen te laten bewijzen dat ze écht mens zijn, en geen bot. Zo’n digitaal persoonsbewijs zou volgens hem nu ook al kunnen worden ingezet om in de online wereld de mensen van de bots te scheiden.

Volgens veel experts is het een nodeloos gecompliceerd systeem: er bestaan al manieren om je identiteit online te verifiëren en waarom is het gelinkt aan een cryptomunt? Toch heeft het bedrijf van Altman de techniek de laatste jaren in verschillende landen al volop getest. Nu is ‘worldcoin’, zoals het systeem heet, officieel uitgerold in twintig landen.

Van Delhi tot Nairobi stonden de afgelopen weken al snel rijen van duizenden mensen die bereid waren een scan van hun iris te laten maken. Sommigen geloofden in Altmans visie, maar de meesten hadden vooral het geld nodig. “Ik ben werkloos, en platzak, daarom ben ik hier”, vertelde een Keniaan die vorige week in de rij stond aan de BBC.

Wantrouwen

Ondanks de lange rijen hangt er ook een flinke dosis wantrouwen rondom worldcoin, vooral bij privacy- en dataexperts. Dat wantrouwen is onder andere ingegeven door de manier waarop het bedrijf de laatste jaren de ‘testfase’ uitvoerde. Uit onderzoek van het tijdschrift MIT Technology Review blijkt hoe worldcoin op dubieuze wijze te werk ging.

Vertegenwoordigers van het bedrijf doken bijvoorbeeld in allerlei dorpjes op West-Java op om irisscans aan te bieden in ruil voor contant geld, cryptomunten of zelfs airpods. Waar die irisscans voor bedoeld waren werd niet altijd goed uitgelegd – sommige mensen hadden de indruk dat het om een goed doel ging, of een initiatief van de regering. Mensen werden vaak ook niet geïnformeerd dat de biometrische gegevens die in de testfase verzameld werden ook gebruikt zouden worden voor het trainen van kunstmatige intelligentie. Uit Soedan en Chili komen vergelijkbare verhalen.

Doordat de strenge privacywetten in de VS en Europa het moeilijk maken om zulke data daar te verzamelen, wijken bedrijven al snel uit naar landen waar burgers niet beschermd worden door dergelijke wetgeving. Pete Howson, cryptomunt-onderzoeker aan de universiteit van Northumbria, noemt het ‘crypto-kolonialisme’. “Blockchain en crypto-experimenten worden opgelegd aan kwetsbare gemeenschappen”, vertelt hij aan MIT Technology Review. “Omdat deze mensen zich moeilijk kunnen verzetten.”

Privacyzorgen

De autoriteiten in sommige landen waar worldcoin gelanceerd is, willen het cryptoproject zo snel mogelijk opdoeken. Enkele dagen na de lancering in Kenia greep de Keniaanse regering in, en sommeerde worldcoin onmiddellijk te stoppen met alle werkzaamheden in het land. Deze week werd bekend dat de Keniaanse politie een inval heeft gedaan in het kantoor van het bedrijf. Daarbij zijn volgens de politie ‘documenten en apparaten’ in beslag genomen waarop ‘gevoelige data’ van Kenianen opgeslagen zou zijn.

Ook in Europa zijn er zorgen over het verzamelen van de irisscans. Franse, Britse en Duitse toezichthouders hebben inmiddels gezegd dat de manier waarop worldcoin biometrische data verzamelt en opslaat mogelijk in strijd is met lokale en Europese privacywetgeving. De Duitsers zijn al begonnen met een onderzoek.

