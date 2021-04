Sloveens plan voor opdeling Bosnië-Herzegovina langs etnische lijnen valt slecht

Zowel de hele Balkan als half Brussel is in rep en roer gebracht door een schimmig Sloveens voorstel om Bosnië-Herzegovina langs etnische lijnen op te splitsen. Daarmee zou de desintegratie van Joegoslavië ‘finaal’ moeten worden.

Dat voorstel voor de opdeling van Bosnië-Herzegovina zou zijn vervat in een informeel discussiestuk dat de Sloveense premier Janez Jansa in februari zou hebben overhandigd aan voorzitter Charles Michel van de Europese Raad. Slovenië is vanaf 1 juli een half jaar lang EU-voorzitter, en het toekomstperspectief van de Balkan-landen die (nog) geen EU-lid zijn is één van de voorzittersprioriteiten.

Hoewel een Sloveense website het document heeft gepubliceerd, ontkennen zowel kringen rond Jansa als die rond Michel dat het naar Brussel is verstuurd.

Overblijvende romp

Na de Joegoslavië-oorlogen van eind vorige eeuw werd Bosnië-Herzegovina een multi-etnische staat. In het voorstel van Jansa dat nu rondgaat, wordt de boedel als volgt verdeeld: de gebieden met een Servische meerderheid zouden zich bij Servië aansluiten en de Kroatische meerderheidsgebieden bij Kroatië, waarna de overblijvende romp wordt uitgeroepen tot onafhankelijke staat voor de Bosnische moslims.

Uiteraard gaat de EU niet over de grenzen van andere landen, maar Slovenië zou met dit voorstel de toetreding van zes Westelijke Balkanlanden tot de EU willen vergemakkelijken. Daarvoor zou Kosovo zich bij Albanië moeten aansluiten.

Brussel kijkt al een tijdje bezorgd uit naar het Sloveense EU-voorzitterschap, vooral vanwege de persoon Jansa. Die slaat als een soort mini-Trump om zich heen. Jansa beledigt tal van journalisten en Europarlementariërs via Twitter. Twee vrouwelijke journalisten kregen van hem het etiket ‘versleten prostituees’ opgeplakt, D66’er Sophie In ‘t Veld noemde hij in één adem met de autocratische Servische oud-leider Slobodan Milosevic.

Naar de prullenbak verwezen

Hoe onofficieel het discussiestuk van Jansa ook moge zijn, Washington heeft de inhoud ervan al naar de prullenbak verwezen. De Amerikanen speelden een grote rol bij het vredesverdrag van Dayton, dat in 1995 de huidige grenzen van ex-Joegoslavië vaststelde. “Wij ondersteunen de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Bosnië-Herzegovina”, aldus het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken.

Ook de Duitse minister Michael Roth van Europese zaken is kritisch over de Sloveense proefballonnen. “De landen op de Westelijke Balkan hebben alleen een toekomst als multi-etnische en multireligieuze samenlevingen”, tweette hij. “Het tekenen van nieuwe grenzen is een gevaarlijk pad.”

Lees ook:

Premier Slovenië botviert zijn trumpisme nu ook op journalisten

De Sloveense premierJanez Jansa richt al een tijdje zijn pijlen op zogenaamd ‘fake news’ in eigen land. Nu spuwt de populist zijn gal over een buitenlands artikel dat hem niet bevalt.