Slonzen is prima, leert ons het Engelse woord van het jaar

Soms ontstaat de foutieve indruk dat in onze prestatiemaatschappij alles maar Instagram-perfect moet zijn. Waarom eigenlijk, vraagt de goblin zich af. Want iedereen weet dat het veel prettiger is om in bed te blijven slonzen, te lunchen met een zak chips en drie dagen niet de zoektocht naar schone sokken te hoeven ondernemen.

Goblin mode is door de Oxford English Dictionary uitgeroepen tot het Engelse woord van 2022. De term verwijst naar bovenstaande gemoedstoestand, van ‘onbeschaamde genotzucht, luiheid en slonzigheid, op een manier die sociale normen en verwachtingen tart en verwerpt’.

Het begrip ontstond in de krochten van het internet en kreeg dit begin dit jaar tractie op Reddit, waarna de hashtag explodeerde. Het beschrijft dan ook perfect de prettige ‘nergens zin in’-gesteldheid die velen zullen herkennen uit de coronaperiode, waarin kappers gesloten bleven en we in badjas naar ons thuiswerk konden.

Maar het is meer dan dat, bleek uit een profiel van het verschijnsel dat The Guardian eerder dit jaar optekende. Zoals een zelfverklaard goblin daarin verwoordde: “We zijn toch allemaal gedoemd, dus waarom zou je nog je best doen?”

