Slijtagestrijd in de Donbas vreet soldatenlevens

In Oost-Oekraïne is een loopgravenoorlog ontstaan. Het front is al wekenlang statisch, maar dat betekent niet dat de kanonnen zwijgen. Integendeel zelfs.

Het zijn beelden die doen denken aan de Eerste Wereldoorlog: soldaten in loopgraven, die tot hun knieën in de modder staan. Zo ziet het front in het oosten van Oekraïne anno 2022 er uit. Nog een gelijkenis met die oorlog van een dikke eeuw geleden is dat het front nauwelijks verschuift, maar dat de strijd soldatenlevens vreet.

Zes zware Russische aanvallen heeft het Oekraïense leger dinsdag in de regio Charkov, Loegansk en Donetsk weerstaan, zei de Oekraïense president Zelenski. Volgens de president gaan de aanvallen gepaard met grote verliezen aan Russische zijde.

Dat zal ongetwijfeld kloppen, maar aan de Oekraïense kant zal het niet veel anders zijn. Exacte gegevens maken Rusland en Oekraïne niet bekend. Maar dagelijks worden Oekraïense soldaten met tientallen tegelijk in het militaire ziekenhuis van Bachmoet binnengebracht. Vorige week donderdag waren het er 270, zo staat te lezen in een reportage in de New York Times.

De Oekraïense soldaten troosten zich met de gedachte dat er aan Russische zijde vermoedelijk nog veel meer slachtoffers vallen: slecht getrainde en slecht bewapende soldaten worden gedwongen tot stormlopen, ook als die weinig kans van slagen hebben. Onder deze soldaten zijn veel ex-gedetineerden die zijn gerekruteerd door het huurlingenleger Wagner.

Ongeregeld zootje

Het nogal ongeregelde zootje van huurlingen, aangevuld met Tsjetsjeense vrijwilligers en Russische reguliere militairen, doet al wekenlang verwoede pogingen om de Oekraïense linies bij Bachmoet te breken. Hoewel de berichten tegenstrijdig zijn, lijkt het er sterk op dat ze matig vorderen, zo concludeert onder meer de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War.

Het zijn zeker niet alleen maar tweederangs troepen die Rusland inzet in de Donbas. De strijdkrachten daar zijn aangevuld met de goed opgeleide militairen die begin deze maand zijn teruggetrokken na de Oekraïense bevrijding van de stad Cherson en het westen van de gelijknamige regio. Ook Oekraïne heeft militairen verplaatst naar de Donbas, de regio die Poetin immers al in april heeft aangewezen als de hoogste prioriteit in de strijd.

Bachmoet, waar voor de oorlog 70.000 mensen woonden, is grotendeels verwoest door Russische artilleriebombardementen. Eigenlijk begrijpen analisten niet goed waarom de Russen zoveel troepen en materieel opofferen om juist deze stad, van beperkte strategische waarde, in te nemen.

Het vermoeden bestaat dat de baas van Wagner, Jevgeni Prigozjin, min of meer toevallig zijn zinnen op Bachmoet heeft gezet, en dat hij erop gebrand is om aan te tonen dat zijn troepen een militair succes kunnen behalen, waar de reguliere Russische troepen de ene klap na de andere incasseren.

Vorst treedt in

Het karakter van de strijd aan het oostfront zal de komende dagen wel veranderen. De temperaturen, nu rond het vriespunt, zullen volgende week vermoedelijk onder nul komen te liggen, en de temperaturen kunnen hier makkelijk onder de min 20 zakken.

Als de blubber bevriest, kunnen tanks en pantservoertuigen zich makkelijker over het strijdtoneel bewegen. Naar verwachting zal dat in het voordeel zijn van het Oekraïense leger, dat het moet hebben van zijn wendbaarheid.

Rusland heeft aangekondigd dat het een hoeksteen waar de strijdkrachten tot nog toe op rustten wil afschaffen: de tactische bataljonsgroepen – eenheden van rond de duizend man, met enkele tientallen voertuigen (tanks, pantservoertuigen en artillerie- en luchtverdedigingssystemen) plus grondtroepen.

In de praktijk bleken deze ‘BTG’s’ log en moeilijk aan te sturen. Maar hoe het voor Rusland zal uitpakken als dat hele concept omgegooid wordt terwijl de oorlog woedt, is zeer ongewis. Vermoedelijk zal het leiden tot nog meer chaos. Niettemin is het voor de Oekraïners ook geen sinecure om doorbraken in de Donbas te forceren. De Russen hebben zich overal ingegraven, waarbij tweede en derde linies mede tot taak hebben om te schieten op eigen militairen die zich willen terugtrekken.

Oorlogsmoeheid

De huidige Russische aanvallen lijken de verwachting van westerse analisten te logenstraffen dat de Russen vooral zouden proberen om gewonnen terrein te behouden en de winter uit te zingen, om in het voorjaar met frisse en getrainde troepen van gemobiliseerde reservisten weer winst te kunnen boeken.

In die verwachting past ook het idee dat de Russische president Poetin zijn hoop erop vestigt dat in Oekraïne, maar ook in het Westen, de oorlogsmoeheid langzamerhand zal toeslaan – in Oekraïne door de grootschalige vernietiging van de elektriciteitsvoorzieningen en stadsverwarmingsinstallaties, en in het Westen door de economische gevolgen van de energieschaarste.

Bovendien slinken de westerse munitievoorraden: het Oekraïense leger verschiet op dagelijkse basis zo’n zes- à zevenduizend granaten, wat de productiecapaciteit verre overstijgt.

Maar of Rusland de tijd aan zijn zijde heeft valt te bezien. Ook Rusland raakt rap door zijn voorraden. De vorst stelt grote delen van de Russische troepen voor ernstige problemen. Zij moeten het doen met armzalige kledij, doordat aanbestedingen voor winterkledij in de zakken van corrupte zakenlieden en legerleiding zijn beland.

Effectieve Oekraïense beschietingen van aanvoerroutes bezorgen de Russen grote problemen: eenheden zitten daardoor niet alleen lang zonder verse munitie, maar ook zonder eten. Onvoldoende calorieën breken een mens al snel op bij lage temperaturen.

