Slecht nieuws voor Kazachstan: Rusland blokkeert Kazachse olie richting EU

Kazachstan kan voorlopig geen, of nauwelijks, olie leveren aan Europese afnemers. Dat zal de olieprijs verder opdrijven, en is vooral slecht nieuws voor Kazachstan, dat voor zijn inkomsten grotendeels afhankelijk is van olieëxport via Rusland. Zo’n 80 procent van de Kazachse export verloopt via een pijplijn naar Novorossisk. Uit die Russische havenstad vervoeren tankers de olie verder.

Een Russische rechtbank heeft dinsdag bepaald dat de terminal in Novorossisk een maand lang moet worden stilgelegd. Het Kaspische Pijplijn Consortium (CPC) dat de pijplijn beheert zou zijn veiligheidsvoorschriften niet op orde hebben, oordeelde de rechter.

Het vermoeden bestaat dat Rusland met dit vonnis een schot voor de boeg lost voor de eigengereide koers van Kazachstan, dat Moskou niet steunt in de oorlog tegen Oekraïne. Het vonnis kwam heel toevallig twee dagen na een telefoontje van president Kassim-Zjomart Tokajev van Kazachstan aan de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Daarin meldde Tokajev dat zijn land graag bijspringt als eind dit jaar de EU-boycot van Russische olie over zee ingaat.

Brutaliteit

Al twee keer eerder sinds de Russische inval in Oekraïne werd de Kazachse olieëxport via Novorossisk lamgelegd. In maart zou een storm twee van de drie aanlegsteigers voor de olieterminal hebben beschadigd. Vorige maand moest de terminal twintig dagen dicht omdat er plotseling explosieven waren aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog.

Tokajevs aanbod om Kazachse olie te leveren als alternatief voor Russische, was niet zijn eerste ‘brutaliteit’ tegenover Rusland. De ex-Sovjetrepubliek Kazachstan heeft dan wel politieke en militaire samenwerkingsverbanden met Rusland, maar Tokajev heeft Poetin in diens gezicht gezegd dat hij weigert de Oekraïense ‘volksrepublieken’ Loegansk en Donetsk te erkennen. Ook hoeft Moskou niet te rekenen op hulp om de westerse sancties te omzeilen.

Toeval?

De vrees van de Russische rechter voor een milieuramp bij de CPC-terminal in Novorossisk is niet geheel denkbeeldig: vorig jaar was daar een grote olielekkage. De CPC kreeg vorige maand tot november de tijd om zijn papieren op orde te krijgen. Maar opeens lag daar nu een aanklacht, meteen gevolgd door de uitspraak dat de terminal dicht moet.

“Rusland ontdekt nu het milieubeleid”, schamperde Karl Nehammer, bondskanselier van Oostenrijk, dat zijn meeste olie (39 procent) uit Kazachstan importeert. “Toeval – ik kan het niet geloven.” Nehammer noemde de uitspraak een Russisch ‘intimidatiemiddel’ tegen de EU.

Maar als er sprake is van intimidatie dan is die niet zozeer gericht tegen EU-landen als Oostenrijk en Duitsland die Kazachse olie inkopen. Kazachstan is slechts goed voor 1 procent van ’s werelds olieproductie, olie is ook wel elders te betrekken.

Beeld Anne Blaak

Als een land reden heeft om zich geïntimideerd te voelen is het Kazachstan. President Poetin heeft in 2013 al eens openlijk getwijfeld aan het bestaansrecht van Kazachstan, dat een grote (20 procent) Russische bevolkingsgroep kent. In Russische media werd onlangs een ‘Oekraïens scenario’ in Kazachstan bepleit.

Kazachstan dankt driekwart van zijn export aan olie. Het zoekt naarstig naar alternatieve routes buiten Rusland om, zoals een pijpleiding onder de Kaspische Zee naar Bakoe, vanwaar een leiding via Georgië en Turkije loopt naar de Middellandse Zee. Tijdens zijn telefoontje met Michel heeft Tokajev gevraagd of de EU geïnteresseerd is daaraan een steentje bij te dragen.

