Sinds president Trump vertrokken is, is de sfeer bij de Navo een stuk beter

Verdeeld, gedateerd en parasiterend op de VS – de vorige Amerikaanse president was zelden positief over het Navo-bondgenootschap. De huidige Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken klonk heel wat positiever, dinsdag bij zijn eerste ontmoeting met Navo-baas Jens Stoltenberg in Brussel.

Blinken wil de alliantie nieuw leven inblazen, zei hij na afloop. Het bezoek aan Brussel is ter voorbereiding op de top in juni, waar president Joe Biden de dertig leiders van de Navo-lidstaten voor het eerst zal ontmoeten.

Toch is een deel van de zorgen voor het militaire bondgenootschap nog hetzelfde als onder Trump. Pijnlijk is de interne verdeeldheid onder de lidstaten, met Turkije als zorgenkind. Deze grote Navo-lidstaat kocht de afgelopen jaren raketwapens van Rusland, een land dat door de rest van de Navo als dreiging wordt gezien. Ook het militair ingrijpen van Turkije in Syrië zorgde voor grote spanning met onder meer Frankrijk.

‘Alliantie omhelzen’

Blinken riep de Turken daarom op de ‘alliantie te omhelzen’. Volgens de VS vormen de Russische pogingen om het Westen te destabiliseren en de militaire opkomst van China de grootste bedreigingen waarmee de Navo zich geconfronteerd ziet.

Een andere bron van tweespalt zijn de gasleveranties van Rusland aan Europa, en met name de Nord Stream 2. Deze pijpleiding – die rechtstreeks van Rusland naar Duitsland loopt – is bijna af, ondanks Amerikaanse sancties. Biden is net als Trump fel tegenstander, terwijl Duitsland en ook Nederland het gas graag zien komen. Minister Blinken zal de kwestie daarom nog opwerpen bij zijn Duitse collega Heiko Maas.

Frankrijk verheugd

De Fransen toonden zich verheugd over de hernieuwde steun van de VS voor de Navo. “De Europese defensie kan niet zonder Navo, en Navo is niet relevant zonder Europeanen”, aldus minister Le Drian van buitenlandse zaken. In 2019 noemde de Franse president Macron de Navo nog ‘hersendood’.

Anders dan de (virtuele) Europese top de komende dagen was de Navo-ontmoeting fysiek, voor het eerst sinds corona. Op initiatief van Polen is begonnen met het inenten van alle 4000 Navo-medewerkers in Brussel.

De gaspijp Nord Stream, ooit symbool van goede Europese samenwerking met de Russen, wordt nu gezien als middel om het Kremlin te treffen “daar waar het het echt pijn doet”.