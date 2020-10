Sinds dit weekend heeft Venetië een mobiele dijk, en die werkt

Luigi Brugnaro, de burgemeester van de mooiste stad ter wereld, schonk zaterdagmiddag een glaasje met de typische bubbels uit de buurt in: prosecco. "Dit is een historische dag voor Venetië" zei hij blij. Waarna Brugnaro de telefonische felicitaties van president Sergio Mattarella in ontvangst nam.

De Venetianen hadden een reden voor een voorzichtig feestje. Want voor de eerste keer was hun nieuwe waterkering 'Mose' gebruikt. Mose bestaat uit 78 knalgele mobiele dijken die op de bodem van de lagune liggen en bij hoog water - wanneer grote delen van de stad blank komen te staan - omhoog komen en de lagune afsluiten. De aanleg ervan heeft bijna twintig jaar geduurd. Zoals bijna elk zichzelf respecterend bouwwerk in Italië kreeg ook deze waterkering te maken met enorme vertraging en een groot corruptieschandaal en liepen de kosten op tot 6 miljard euro.

Sceptici vroegen zich al die jaren af: werkt Mose wel? Zaterdag kwam dus het verlossende antwoord: ja! Rond het middaguur was hoogwater van 1,32 meter voorspeld. Dat is niet extreem, maar het zoute water op het San Marco plein staat dan wel tot de knieën. Met Mose in actie bleef het plein vrijwel droog. Pas als de mobiele dijk ook werkt bij hoog water van zeg 2 meter - wanneer de halve stad overstroomt, zoals in november 2019 nog gebeurde - zullen de Venetianen een hele fles prosecco leegdrinken.

Lees ook:

Noodtoestand in Venetië: bewoners vrezen voor permanente beschadiging van hun stad.