Sinds de annexatie van de Krim vertelt dit museum een heel ander verhaal over de Sovjet-Unie

Filmset en modellen

In de loop der jaren werden niet alleen toeristen en dagjesmensen door de mystiek van de ondergrondse marinebasis naar Balaklava getrokken. Ook regisseurs vonden hun weg naar het museum. Zo was Balaklava het decor voor de Amerikaanse Hollywood-producties ‘Soldiers of Fortune’ en ‘The Second Front’. En toen muziekzender MTV in 2007 in Oekraïne voor het eerst op de buis verscheen, deed de centrale hal dienst als locatie voor het openingsfeest.

“Ook worden er regelmatig fotoshoots gehouden”, vertelt gids Manita Misjina. Een van die shoots staat haar nog goed bij. “Ik zou een persoonlijke rondleiding geven aan een Texaanse politicus en zijn gezin. Maar toen we bij het museum aankwamen, was het tot mijn verbazing gesloten.” Misjina liet het er niet bij zitten. “We zijn naar de achteringang gelopen. Ik heb een bewaker wat geld toegeschoven en toen mochten we doorlopen.”

Eenmaal in de centrale hal, bleek waarom het museum die dag de deuren dichthield. “Overal stonden schaars geklede en blote vrouwen. Om hen heen dartelden fotografen en cameramensen. Kennelijk heeft het museum ook een erotiserende werking.”