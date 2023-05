Silicon Valley-ster Elizabeth Holmes kon zich ooit meten aan Jobs en Zuckerberg, nu gaat ze de gevangenis in

Negentien was ze nog maar, toen Elizabeth Holmes in 2003 een studie aan de prestigieuze Stanford-universiteit opgaf en haar bedrijf Theranos oprichtte. Tien jaar later was ze een mediaster, had ze een indrukwekkende reeks investeerders en bestuursleden om zich heen verzameld, en werd ze de jongste vrouwelijke selfmade miljardair ooit. Een fenomeen dus, alleen vergelijkbaar met Silicon Valley-grootheden als Steve Jobs of Mark Zuckerberg.

Nu is Holmes 39, net moeder geworden van haar tweede kind, en moet ze waarschijnlijk een tijdje de gevangenis in - haar ster is bijna zo snel gedoofd als dat hij steeg. Want Theranos, een bedrijf dat een diagnostische machine (de ‘Edison') ontwikkelde die met een klein druppeltje bloed alle ziektes zou kunnen detecteren, bleek de mooie beloftes niet waar te maken.

Sterker: nooit werd er een werkend apparaat gemaakt, wees onderzoek in 2015 van The Wall Street Journal uit. De bloedtesten die door de Edison zouden zijn uitgevoerd, bleken verwerkt door bestaande apparaten. De jury oordeelde dat Holmes in vier gevallen schuldig was aan fraude en oplichting van investeerders.

Karikatuur

Uit de rechtszaak die in 2021 in San Jose (Californië) plaatsvond, rees een beeld op van een vrouw die van zichzelf een karikatuur van een Silicon Valley-mogul trachtte te maken, een hoofdpersoon uit een roman van Dave Eggers: bovenmenselijk, met een leven dat draaide om werk.

Zo werd tijdens het proces een briefje getoond waarop Holmes haar dagindeling en levensmotto’s noteerde. Die dag begon om vier uur 's ochtends met een work-out, meditatie en gebed. Voor zevenen was ze op kantoor om daar als een soort robot de boel te leiden: ‘Ik ben nooit een minuut te laat’, ‘Ik toon nooit emotie’, ‘Ik ben niet impulsief', ‘Ik ben proactief', ‘Ik ken de uitkomst van elke ontmoeting’. Als kers op de taart kleedde Holmes zich vaak hetzelfde als haar voorbeeld Steve Jobs: met een zwarte coltrui.

De investeerders tuinden met open ogen in de profetische Silicon Valley-babbel die Holmes zich eigen had gemaakt. Ze wist grote namen in de durfinvesteerdersindustrie aan de Amerikaanse westkust te binden, en ook geldschieters uit meer traditionele hoek: onder anderen Henry Kissinger en Rupert Murdoch stopten miljoenen in haar bedrijf. Al die mensen kwamen van een koude kermis thuis, toen bleek dat ze in een fabeltje hadden geïnvesteerd. Holmes stapte in 2018 op als baas van Theranos, een paar maanden later ging het bedrijf op de fles.

Beschuldigingen afgekocht

Enige tijd wist Holmes de consequenties van haar fabuleren voor te blijven. Met de Amerikaanse beursautoriteit SEC gooide ze het op een akkoordje door met een half miljard dollar fraudebeschuldigingen af te kopen. Maar criminele vervolging namens misleide patiënten en investeerders komt haar nu waarschijnlijk toch duur te staan, ook al werd ze slechts op vier van de elf punten schuldig bevonden.

In Silicon Valley zullen ze zich na de uitspraak van maandag intussen achter de oren krabben. De favoriete credo’s van de techsector - ‘fake it until you make it’ en ‘move fast, break things’ - komen met de veroordeling van Holmes in een ander daglicht te staan. De bluf die gebruikelijk is bij techstart-ups - de gouden beloftes die gedaan worden voordat er ook maar 1 dollar is verdiend, of überhaupt iets is gecreëerd - kan uiteindelijk strafbaar blijken als je ’m te ver doorvoert.

Lees ook:

Steve Jobs fakete, Bill Gates fakete en zij kwamen ermee weg. Elizabeth Holmes heeft dat geluk niet.



Holmes belichaamde het Silicon Valley dat we cool vonden. We dachten dat die nerds met capuchontruien ons leven daadwerkelijk gingen verbeteren. Ze belichaamt het huidige imago van Silicon Valley: ze is een leugenaar, teflon van buiten, kwaadaardig van binnen.