Shukria Ali (24) blijft strijden voor onderwijs in Afghanistan: ‘De toekomst van een hele generatie staat op het spel’

Het leven van de 24-jarige Shukria Ali staat op z’n kop, en tegelijkertijd gaat het gewoon door. Vorige week kwam haar academische loopbaan abrupt ten einde, toen de Taliban besloten dat vrouwen in Afghanistan niet langer mogen studeren. Een paar dagen later mochten vrouwen ook niet meer voor hulporganisaties werken.

Toch ging Ali woensdagochtend in Kaboel gewoon naar het kantoor van de onderwijscampagne PenPath, waar ze vrijwilligerswerk doet. “We zetten alles op alles om gewoon door te gaan. We moeten wel”, zegt ze strijdbaar door de telefoon.

PenPath heeft een netwerk van zo’n tweehonderd activisten en leraren, onder wie veel vrouwen. De organisatie werkt al jaren op het conservatieve platteland van Afghanistan, waar onderwijs voor zowel jongens als meisjes ook onder de vorige regering geen vanzelfsprekendheid was. Met mobiele scholen, bibliotheken en veel gesprekken met lokale stamleiders kon PenPath tot de machtsovername duizenden kinderen bereiken.

Sinds de Taliban de macht overnamen heeft de organisatie daarnaast geheime meisjesscholen geopend en protesteert ze geregeld voor het recht op onderwijs. Ook nu nog.

Steun van stamleiders

“Onze leraren en vrijwilligers maken zich grote zorgen”, zegt oprichter Matiullah Wesa. “Maar vooralsnog hebben we geen problemen. Veel van onze scholen zijn bij mensen thuis en in kleine dorpen. We zijn voortdurend in contact met de religieuze leiders en stamleiders in die dorpen. Veel van hen zijn het ook niet eens met het sluiten van middelbare scholen en universiteiten voor vrouwen en meisjes. Daarom kunnen we, met hun steun, doorgaan.”

Wesa groeide op als zoon van een stamleider, vandaar dat hij begrijpt hoe essentieel de steun van de dorpsoudsten is bij het promoten van onderwijs. Wat hem ook helpt: “We ontvangen geen donaties. Daarom kan ik altijd zeggen dat wij niet door buitenlanders worden gestuurd. Wat wij doen is door en namens Afghaanse mensen en wij geloven dat onderwijs een recht is volgens de islam. Nu gebruik ik het argument dat we geen ngo zijn, en dat de regel voor vrouwen dus niet op ons van toepassing is.”

Ali realiseert zich dat haar bewegingsvrijheid steeds meer in de knel komt. PenPath plaatst online vaak foto’s van vrijwilligers die binnenshuis of in een dorp protesteren voor onderwijs. “Als we herkenbaar op die foto’s staan of protesteren, kan dat ons in gevaar brengen”, zegt ze. “Mijn familie is vaak bang dat me iets kan overkomen. Gelukkig heb ik hun steun.”

Plannen voor haar eigen toekomst maakt Ali niet meer. Ze heeft haar bachelorscriptie voor haar studie internationale betrekkingen vorige maand ingeleverd, maar de universiteit van Kaboel mag haar geen diploma of ook maar een cijferlijst geven – laat staan dat ze nog kan nadenken over een master. Het enige dat ze zeker weet, is dat ze zich blijft inzetten voor onderwijs. “Stoppen is geen optie voor ons. Het is niet alleen mijn toekomst die op het spel staat, maar de toekomst van een hele volgende generatie.”

Dilemma voor hulporganisaties Internationale ngo’s staan voor een dilemma in Afghanistan. Naar schatting 19 miljoen mensen – bijna de helft van de bevolking – lijdt honger. Dus willen ngo’s niet zomaar alle programma’s stopzetten. Maar vrouwen en kinderen zijn het meest kwetsbaar, en hen helpen wordt door alle restricties steeds moeilijker, zo niet onmogelijk. Doordat zij worden uitgesloten van onderwijs en de meeste beroepen, worden vrouwen steeds kwetsbaarder. Bovendien kan hulp hen niet bereiken zonder vrouwelijke hulpverleners. Zij zitten binnenshuis, waar mannelijke hulpverleners die voedsel of geld uitdelen, niet kunnen komen. En zonder vrouwelijke verloskundigen en verpleegsters zullen veel vrouwen thuis bevallen zonder medische hulp. Daarom hebben een aantal grote ngo’s, zoals Save The Children, hun werkzaamheden in Afghanistan helemaal stopgezet. Zij hopen dat het besluit nog wordt teruggedraaid, en wachten op meer duidelijkheid wat betreft de regels en mogelijke uitzonderingen, bijvoorbeeld op zorgpersoneel.

