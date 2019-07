‘Shredder-affaire’ roept vragen op over rol Oostenrijkse ex-kanselier Kurz in ‘Ibiza-gate’

De jonge medewerker, die verantwoordelijk was voor het promoten van de kanselier op sociale media, meldde zich op 23 mei, zes dagen na het losbarsten van Ibiza-gate, bij een firma om de computerschijven door een shredder te halen. De man stelde zich voor als Walter Maisinger. Hij stond erop de harddisks zelf in de machine te doen en haalde ze er drie maal doorheen, in plaats van de gebruikelijke één keer.

Werknemers van het bedrijf kregen argwaan, omdat de rekening van 76 euro onbetaald bleef en omdat ze op tv bij kanselier Kurz een man zagen die leek op hun klant. Zij stapten naar de politie, die achterhaalde dat de cliënt in werkelijkheid Kurz’ assistent Arno M. was.

Oostenrijkse media spreken inmiddels al van de ‘Shredder-affaire’. Het incident roept vooral vragen op omdat het zo kort na Ibiza-gate kwam. Dat schandaal draait om een heimelijk opgenomen video waarop is te zien hoe FPÖ-leider Heinz-Christian Strache, coalitiepartner van Kurz, op Ibiza bereid was geld aan te nemen van een rijke Russin – in werkelijkheid een actrice – in ruil voor bevoordeling bij overheidsopdrachten. Strache moest daardoor aftreden en Kurz moest plaatsmaken voor een overgangsregering. In september zijn er in Oostenrijk nieuwe verkiezingen.

De christen-democraten stellen dat het vernietigen van de harddisks ‘routine’ was in de aanloop naar een mogelijke regeringswissel. Kurz’ medewerker zou een valse naam hebben gebruikt omdat niet moest uitlekken dat de kanselier er rekening mee hield dat hij een vertrouwensstemming niet zou overleven.

