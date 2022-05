Shireen Abu Akleh is niet de eerste Palestijnse journalist gedood door het Israëlische leger

Shireen Abu Akleh was woensdag in Jenin om verslag te doen van Israëlische invallen in de stad toen ze werd doodgeschoten. De shock is groot; generaties zijn opgegroeid met de journalist op hun televisiescherm die een duidende blik wierp op het laatste nieuws. Ze is misschien de bekendste Palestijnse journalist die gedood is tijdens het werk, maar niet de eerste.

Palestijnse journalisten zijn vaker doelwit van geweld; meestal door het Israëlische leger. Internationale journalistieke organisaties proberen het probleem al langer aan te kaarten – zo verzocht Reporters Without Borders in 2018 aan het Internationaal Strafhof (ICC) of het een onderzoek kon openen naar twee Palestijnse journalisten die waren doodgeschoten door het leger. In 2021 kondigde de openbaar aanklager van het ICC, destijds Fatou Bensouda, aan dat er genoeg reden was om een onderzoek te openen, maar sindsdien is er niks gebeurd.

En slechts twee weken geleden dienden verschillende journalistieke organisaties, waaronder de Internationale Federatie van Journalisten, die journalisten wereldwijd vertegenwoordigt, opnieuw een klacht in bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. De manier waarop het Israëlische leger Palestijnse journalisten systematisch tot doelwit maakt – en het nalaat grondig onderzoek te doen naar de journalisten die in de afgelopen jaren zijn doodgeschoten – komt neer op oorlogsmisdaden, stellen de organisaties.

Strategie

De aanvallen op Palestijnse journalisten zijn niet zonder reden, laat Jeremy Dear, de adjunct-directeur van de IFJ weten in een verklaring. “Het is een strategie die bedoeld is om Palestijnse journalisten te beletten getuige te zijn van gebeurtenissen in de bezette gebieden”, aldus Dear. “Wij denken dat de gevechtsregels Israëlische legerofficieren toestaan om éérst te schieten en daarna pas vragen te stellen.”

Palestijnse journalisten lopen het grootste risico slachtoffer te worden tijdens het verslaan van bijvoorbeeld grote demonstraties, stelt Dear.

Een onderzoekscommissie die enkele jaren geleden werd aangesteld door de VN-Mensenrechtenraad kwam tot vergelijkbare conclusies. Die onderzoekscommissie werd aangesteld om zich te buigen over het geweld dat door het Israëlische leger werd toegepast tijdens de ‘Mars van de terugkeer’, de reeks demonstraties die tussen 2018 en 2019 elke vrijdag in Gaza werden gehouden.

“De commissie heeft vastgesteld dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat Israëlische sluipschutters met opzet journalisten hebben neergeschoten, terwijl ze konden zien dat ze duidelijk herkenbaar waren als journalisten”, schreven de onderzoekers.

De IFJ zegt dat de getuigenissen van de andere journalisten die woensdag bij Abu Akleh waren toen ze gedood werd erop wijzen dat ook dit een gerichte aanval was van het Israëlische leger. De organisatie zegt deze zaak toe te voegen aan de klacht die ze heeft ingediend bij het ICC.

